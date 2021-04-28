Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими «галошами»

28 апреля 1967 года в Монреале состоялось открытие всемирной выставки Expo-67, где центром притяжения стал советский павильон, но нам остается лишь полюбоваться на «Монреальский» павильон на ВДНХ и грустно поразмышлять о былом величии

Вряд ли стоит делать секрет из того, что в пятидесятилетнюю годовщину Октябрьской революции СССР планировал затмить своей экспозицией всех капиталистических оппонентов и наглядно продемонстрировать всему миру, чего страна добилась за полвека после исторического выстрела «Авроры».

Сил и средств на демонстрацию советских достижений не жалели, и одно только строительство выставочного павильона обошлось, по некоторым данным, в 15 миллионов долларов. Весьма немаленькая сумма по меркам 1967 года. Однако объясняется она тем, что часть бюджетных средств не «освоили» в пользу своих карманов ушлые товарищи, а тем, что все материалы, включая остекление павильона и эскалаторы, в Канаду пришлось везти из СССР. Кроме стройматериалов в Монреаль доставлялось и многое другое, например, спецрейсом привезли живых осетров, которые стали частью одной из экспозиций, а также тонны продуктов для расположенного в павильоне ресторана на 1350 мест.

Ударно потрудились и строители, в результате чего был воздвигнут самый крупный павильон Экспо-67, в котором разместилось более 10 тысяч экспонатов. Включая весьма габаритные макеты: космических кораблей, первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144, атомохода «Ленин», судна на подводных крыльев, Красноярской ГЭС, Серпуховского протонного ускорителя и макет термоядерной установки «Токамак».

Также была представлена настоящая посадочная капсула космического корабля, ракетные двигатели и скафандры космонавтов. Как мы видим, экспозиция СССР давала достаточно полное представление об ассортименте советских высокотехнологичных «галош», посмотреть на которые пришли 12 миллионов посетителей (по другим данным советский павильон посетили 15 миллионов). Среди которых была даже вдова американского президента – Жаклин Кеннеди.

Кадры кинохроники тех дней запечатлели Жаклин Кеннеди улыбающейся и окруженной всеобщим внимания в стенах советского павильона. И это несмотря на то, что в официальных американских кругах не стеснялись называть убийцу её мужа – Ли Харви Освальда, советским агентом. Дескать, убийство президента Кеннеди является чуть ли не «заказом» Москвы, ведь не зря Освальд прожил в СССР три года и после соответствующей обработки пропагандистов стал матерым ненавистником капитализма и американского образа жизни. Что, якобы, и заставило его взять в руки снайперскую винтовку.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Однако у Жаклин Кеннеди был свой взгляд на произошедшую трагедию, сильно отличающийся от того, что вещала американская пропаганда и некоторые официальные лица. Иначе она вряд ли переступила бы порог советского павильона, впрочем, она прекрасно понимала, что наибольшая опасность для её семьи всегда исходила не от СССР, а от некоторых высокопоставленных лиц в самой Америке.

Как показали многочисленные расследования, в том числе и независимые, смерть Кеннеди устраивала очень многих в США, в то время как в СССР к нему всегда относились как к человеку, с которым можно договариваться и находить компромиссы. Так что в смерти Кеннеди Советский Союз был заинтересован меньше всех, однако до сих пор многие западные «эксперты» видят в том заказном убийстве советский след.

В 1984 году на орбиту в составе экипажа американского шаттла Challenger отправился первый канадский космонавт – Марк Гарно. За семнадцать лет до своего полета Гарно посетил Экспо-67, в том числе и советский павильон. И кто знает, может именно тогда, весной 1967 года, молодой канадец впервые задумался о путешествии к звездам, глядя на макеты советских космических кораблей. В те годы Советский Союз был лидером мировой космической гонки и, несмотря на отставание от американцев в лунной программе, по многим другим показателям советская космонавтика лидировала. Например, коллектив конструкторов под руководством академика В.Н. Челомея к середине шестидесятых годов разработал проект пилотируемой орбитальной станции, будущего «Салюта», отправившегося в космос в 1971 году. Американцы со своей первой орбитальной станцией Skylab отстали от СССР на два года.

Чего точно не мог предположить Гарно в 1967 году, что пройдет всего несколько лет после уничтожения СССР и в той стране, которая некогда привозила в Канаду огромный павильон, забитый экспонатами под завязку, будут раздаваться голоса – а зачем нам космос? Это же деньги на ветер. Как и автопром, авиапром, станкостроение, судостроение и далее по списку.

А вот для самой Канады девяностые годы станут эпохой расцвета, достаточно сказать, что канадская компания Bombardier станет четвертым в мире производителем гражданских пассажирских самолетов. И начнет поставлять свои лайнеры и бизнес-джеты в Россию, в ту самую страну, которая хоть и под другим названием, но привозила в Монреаль макет первого в мире сверхзвукового лайнера Ту-144. А вскоре Энгельсский локомотивный завод начнет сборку канадских электровозов всё той же Bombardier под именем 2ЭВ120.

Миллионы канадцев разинув рты смотрели в 1967 году на макеты «Токамака» и протонного ускорителя, но всего через тридцать лет вторая экономика мира, величайшая научно-промышленная держава начнет стремительно деградировать, да ещё и под хохот и улюлюканье «эффективных менеджеров», чей кругозор клинически ограничен прилавком с колбасой, чипсами и туалетной бумагой.

Великие советские ученые, академики, инженеры, с полным на то правом входящие в элиту элит человечества, с изумлением будут смотреть, как их труды пойдут прахом, как в цеха и кабинеты уникальных и секретных предприятий поползут скользкие щупальца приватизаторов, а через считанные годы от этих предприятий останутся только закопченные стены, как после атомной бомбежки. А многие из великих ученых и конструкторов перед своей смертью, в болезнях и нищете, узнают, что всё что они строили и создавали до войны, во время войны и после неё, оказывается, было никому не нужно.

С трудом освоившая грамматику свора постперестроечных борзописцев будет доказывать, что стране были нужны не ракеты и «токамаки», а жвачка, прокладки, кола и вытертые брезентовые штаны. И ведь найдутся миллионы таких, кто с этим безоговорочно согласится, предпочтя быть не гражданином сверхдержавы, а полунищим папуасом, обряженным в китайский ширпотреб, на которого даже в Египте и Камбодже будут смотреть с плохо скрытым презрением. Туалетная бумага и колбасный фальсификат в девяностые годы наглядно покажут, как можно в кратчайшие сроки превратить самый читающий в мире народ в полувменяемое население, озабоченное исключительно наполнением своего желудочно-кишечного тракта.

Советский павильон в Монреале после закрытия выставки был демонтирован и перевезен в Москву, где его собрали снова на ВДНХ. За павильоном №70 с тех пор закрепилось неофициальное название «Монреальский» и он стал одним из самых крупных выставочных павильонов Москвы. Вплоть до наступления позорных девяностых годов он использовался по назначению, но затем его оккупировали всевозможные коммерческие фирмы и фирмочки, а что касается выставочной функции, то кроме как регулярными сходками любителей кошек этот павильон больше ничем не запомнился.

Одно время павильон №70 вообще хотели снести, несмотря на то, что он являлся выдающимся памятником советской архитектуры. Впрочем, новых хозяев жизни это никогда не останавливало, если требовалось расчистить «жизненное пространство» под свои бизнес-проекты. Они, не моргнув глазом, натравливали стада бульдозеров на целые промзоны и кварталы, ровняя с землей всё то, что мешало их гешефту. К счастью, до павильона №70 их загребущие конечности так и не смогли дотянуться. Во всяком случае, пока.

А ведь «Монреальский» павильон не только памятник архитектуры, но и памятник всей советской эпохе. Той самой эпохе, когда страна шла от победы к победе, по многим показателям опережая коллективный Запад. В ту эпоху в стране работали социальные лифты и любой человек, любой национальности и из любой части страны мог пройти путь с низов до самого верха. Достаточно посмотреть на коллектив архитекторов, создавших монреальский павильон: М.В. Посохин, Б.И. Тхор, А.А. Мндоянц. Все трое родились в рабоче-крестьянских семьях в разных концах страны: Посохин в Томске, Тхор в Краснодарском крае, Мндоянц – в Батуми.

Не прозвучи выстрела «Авроры» памятным октябрьским вечером 1917 года, все трое имели очень хорошие шансы прожить всю жизнь в безвестности, как типичные представители «низкого сословия», но благодаря советской власти в кратчайшие сроки получили образование, начался их карьерный рост и уже в начале сороковых годов они оказались в Москве. Причем сразу же взялись за выполнение очень серьезных задач: в 1941 году Посохин и Мндоянц занимались строительством Московской линии обороны, а после войны приняли участие в строительстве знаменитых сталинских высоток.

Неудивительно, что советский павильон для Экспо-67 был детищем многонационального коллектива архитекторов, впрочем, как и все остальные достижения СССР стали возможны благодаря труду многонационального советского народа. И что важно – народа, избавленного от сословных гирь. Которые, в том числе, стали причиной того, что царская Россия не удержалась на плаву современности, утянутая этими гирями в пучину Истории. Но после 1917 года власть профессиональных паразитов с титулами и неприкасаемых бездельников была упразднена и наверх рванули те люди, таланты и трудолюбие которых больше ничто не ограничивало и не сдерживало. Вот почему родившийся на задворках империи – в Томске, М.В. Посохин смог стать советским академиком и получившим признание во всем мире архитектором, чьи шедевры до сих пор украшают Москву. Облик которой также изменился при его непосредственном участии. Вот почему первым человеком, увидевшим Землю с орбиты, стал простой смоленский парень Юрий Гагарин, а первым человеком в открытом космосе стал уроженец сибирской деревни Листвянка Алексей Леонов.

Но та эпоха побед и подвигов прошла. Теперь удивить Канаду с её высочайшим уровнем жизни нечем. Случись новая мировая выставка в Монреале, сложно даже представить, какими экспонатами можно заполнить хотя бы четверть выставочного павильона. Да и не позовут нас канадцы участвовать в этой гипотетической выставке. А если и позовут, то выставят ряд унизительных условий, например, запретят участие под российским триколором, как коллективный Запад уже давно запрещает в спорте. И ведь легко так сделают, потому что могут.

РФ давно уже не вызывает в мире уважения, хоть немного сопоставимого с тем уважением, какое вызывал СССР. И это неудивительно, ведь Советский Союз имел вторую в мире экономику, на которую приходилось 20% мирового промышленного производства, СССР имел мощнейшую «оборонку», выпускающую абсолютно всё, от капсюля до межконтинентальной баллистической ракеты и космического челнока «Буран», советская наука была одной из самых передовых в мире, да и по всем другим показателям, по которым оценивают страну, СССР находился в числе лидеров. Единственное, в чем он проигрывал, так это по количеству рулонов туалетной бумаги на душу населения.

В постперестроечные годы этот, чудовищно травмирующий сознание общечеловеков, перекос был устранен и если теперь РФ по туалетной бумаге ни в чем не уступает европам-америкам, то доля страны в мировом ВВП в 2018 году составляла всего 1,98% (по данным МВФ). А доля Канады – 2,07%. Самое интересное, что на пятки России наступает Южная Корея с долей в мировом ВВП в 1,95%.

Страна, занимающая всего половинку и так небольшого Корейского полуострова, практически без ресурсов и начавшая развивать свою экономику лишь в середине пятидесятых годов прошлого, когда СССР уже вовсю строил космические ракеты и заложил первый в мире атомный ледокол. Недалеко от Южной Кореи разместилась и Испания с долей в мировом ВВП 1,73%.

Кто-нибудь может назвать хоть один испанский самолет, вертолет, атомный или космический проект? Как же так получилось, что страна, запустившая Юрия Гагарина в космос на собственной ракете в 1961 году, оказалась соседом Испании в мировом экономическом рейтинге, чей первый космонавт Педро Дуке полетел в космос только в 1998 году, да ещё и на американском челноке Discovery?

Ответ на этот вопрос все прекрасно знают. И даже знают ФИО тех деятелей, кто, начиная с 1985 года, прикладывал титанические усилия для развала Советского Союза и низведения его до уровня страны третьего мира.

Если в 1967 году бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди не считала зазорным посетить советский павильон и ознакомится с достижениями СССР, то теперь, случись аналогичная выставка, центром притяжения будет не павильон РФ, сколько бы халявной икры и шампанского не предлагали посетителям, а, совершенно точно, павильон Китая. Именно там посетители увидят технику завтрашнего дня и вызывающие восхищение экспонаты социалистической пассионарной страны, чей рывок в будущее не под силу уже никому остановить.

Нам же всем остается лишь полюбоваться, пока его не снесли, на «Монреальский» павильон на ВДНХ и грустно поразмышлять о былом величии.