Трейлер к фильму «Один день в Стамбуле»

«Один день в Стамбуле» — совместный проект «Квартета И», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START.

Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся.

Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга – не самое худшее, что случилось с ними за сегодня. 

Съемки фильма прошли в самых живописных локациях Турции — на Босфоре. Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Сценарий основан на реальных событиях. Режиссером выступил дебютант — Авет Оганесян.

«Новый фильм, новые персонажи, новый квартет, новые взаимоотношения, много сюжета, много конфликта и много хлестких фраз, которые, мы надеемся, уйдут в народ. Драйвовое кино с непредсказуемым финалом, комедия в ярчайших декорациях Стамбула и пролива Босфор», - говорит Ростислав Хаит

«Безумно красивый и колоритный Стамбул! Я еще никогда не видел такого города, в котором настолько разная архитектура, природа, настолько разные и интересные люди. Это все будет в нашем фильме. Мне невероятно повезло с ребятами из «Квартета И»: они очень сыгранные, знают, как органично вести себя в кадре. Мне как режиссеру остается только окунуться в их атмосферу, сохранить ее и донести до зрителя», - добавляет режиссер.

Комедия «Один день в Стамбуле» выйдет в прокат 22 февраля.  

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