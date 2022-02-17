Ник Рок-н-Ролл и FAKEL, 20 февраля, «Китайский летчик Джао Да»

Ник Рок-н-Ролл и FAKEL, 20 февраля, «Китайский летчик Джао Да»

    Cовместный концерт «Ника Рок-н-Ролла & Трите души» и группы FAKEL состоится в «Китайском Летчике Джао Да» 20 февраля 2022 года

Концертная программа называется «КОСМОС НА ДВОИХ». Новый проект FAKEL легендарного киберпанка и арт-подпольщика Андрея Якушина (дуэт «Прощай, молодость!») ведет своё начало из 1985 года. Тогда и были написаны болезненно-красивые, парадоксальные и абсолютно современные стихи про «Крысу в керосине», «Канцелярию роботов» и «День военных пистолетов». Понадобилось почти четверть века, чтобы для них созрела единственно правильная музыка, которую написал Антон Галимзянов – экстатический электропоп пополам с настоящим английским глэмом!

Начало в 20.00. 

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