Ник Рок-н-Ролл и FAKEL, 20 февраля, «Китайский летчик Джао Да»

02:03 17.02.2022

Cовместный концерт «Ника Рок-н-Ролла & Трите души» и группы FAKEL состоится в «Китайском Летчике Джао Да» 20 февраля 2022 года

Концертная программа называется «КОСМОС НА ДВОИХ». Новый проект FAKEL легендарного киберпанка и арт-подпольщика Андрея Якушина (дуэт «Прощай, молодость!») ведет своё начало из 1985 года. Тогда и были написаны болезненно-красивые, парадоксальные и абсолютно современные стихи про «Крысу в керосине», «Канцелярию роботов» и «День военных пистолетов». Понадобилось почти четверть века, чтобы для них созрела единственно правильная музыка, которую написал Антон Галимзянов – экстатический электропоп пополам с настоящим английским глэмом!

Начало в 20.00.