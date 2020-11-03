Надежда Бартош — победитель Новогодней лотереи

22:46 3.11.2020

«Русское лото» — одна из самых масштабных и любимых россиянами лотерей

Кроме обычных еженедельных розыгрышей, уже несколько лет подряд проходят праздничные тиражи с повышенным призовым фондом. Первый день Нового года с замиранием сердца ждут все любители лотерей, и каждый в душе надеется стать миллионером. Праздничную передачу с удовольствием смотрят целые семьи, программа транслируется в прямом эфире сразу на все часовые пояса.

Розыгрыш «Новогодний миллиард»

Передачи «Русское лото — Миллиард» всегда вызывают огромный интерес жителей России. Новый год — праздник, когда каждому хочется верить в чудо, а выигрыш в лотерею в новогоднем тираже многие воспринимают как счастливое предзнаменование. Уже в октябре «Столото» анонсирует новогоднюю игру и сообщает о количестве и размере призов, которые будут разыграны. Кроме миллиардного джекпота, в тираже 2020 года разыгрывалось сто призов по миллиону рублей, а также тысячи более скромных денежных сумм.

Лотерейные билеты тиража «Миллиард» пользовались высоким спросом. По информации организаторов, призовой фонд составлял почти 3 млрд рублей, а в новогодней игре «Русского лото» в мешке должны были остаться всего два бочонка вместо четырех, что существенно повышало шансы на удачу. Выиграть даже самую маленькую сумму бывает приятно, а счастливым должен был стать каждый второй билет. Цена участия в розыгрыше составляла всего 100 рублей, а количество распроданных билетов достигало 53 млн.

Надеялся выиграть каждый, так как многие помнили прошлогоднюю игру, где Новогодний миллиард «Русское лото» поделили между собой два победителя. Призы по 500 миллионов рублей достались семье пенсионеров Догоровых из Санкт-Петербурга и водителю из Екатеринбурга Николаю Мирошниченко. Вся страна радовалась за счастливчиков, которые раз и навсегда смогли решить свои материальные проблемы, потому что верили в удачу и участвовали в лотереях.

Розыгрыш 2020 года стал еще более сенсационным. Победитель определился во втором, самом важном туре, когда и был разыгран джекпот. Ведущая со стороны организаторов торжественно объявила о завершении игры и сообщила, что миллиард выиграл участник из Москвы. Далее были разыграны призы по миллиону, а более двадцати игроков смогли сорвать куш в 435 тысяч рублей. В последующие дни страна с нетерпением ждала сообщения об очередном победителе «Русского лото», так как миллиард стал рекордной суммой в истории лотереи.

Надежда Бартош выиграла в государственную лотерею Столото

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» Надежда Бартош дала о себе знать только после окончания новогодних праздников. Пенсионерка из Подмосковья посетила лотерейный центр вместе с мужем и дочерью и объяснила, почему долго не выходила на связь. В праздничную неделю билеты успели съездить в Санкт-Петербург и вернуться обратно, так как Надежда просто забыла их забрать из машины дочери.

Надежда Бартош выиграла Новогодний миллиард благодаря детям. Именно они приобрели матери в подарок на день рождения счастливый билет в торговом комплексе «Глобус», находящийся в Одинцово. Женщина толком не видела передачу, так как была занята новогодними хлопотами. Телевизор работал, и торжественный момент она успела заметить, но на выигрыш даже не рассчитывала. Билеты проверила дочь Надежды, после чего позвонила матери и сообщила о событии.

Отзыв победителя «Новогодний Миллиард» о выигрыше был достаточно спокойным. Надежда сообщила журналистам, что миллиардершей себя не ощущает и не думает, что выигранные деньги сильно изменят ее жизнь. Женщина рассказала, что она много лет проработала в отделе кадров, а сейчас занимается бизнесом. Средства планирует вложить в развитие дела и часть пожертвовать на благотворительность. На память о событии Надежда решила купить ювелирное украшение.

Спустя несколько дней разгорелся скандал. Стало известно, что Надежда Бартош — обеспеченная бизнес-леди и учредитель трех компаний. Предприятия занимаются импортом, упаковкой и продажей рыбных деликатесов. Анонимные клеветники из Telegram-каналов обвинили победительницу розыгрыша и организаторов «Столото» в сговоре и организовали настоящую травлю Надежды и ее семьи. Женщина перестала общаться с журналистами, а ее детям пришлось удалить свои аккаунты из социальных сетей.

Представители «Столото» назвали опубликованные предположения анонимов «вопиющей клеветой». Расследованием истории занялась «Новая газета» — издание, известное честным и беспристрастным подходом к подобным событиям. Результаты работы журналистов стали известны в начале февраля. Газета опубликовала статью, где сообщалось, что связь между «Столото» и компаниями Надежды Бартош не подтвердилась, а вся якобы достоверная информация оказалась домыслами хейтеров. Опровержения появились на страницах крупных изданий, но «желтая» пресса просто предпочла переключиться на более актуальные темы.

Лотерейная деятельность в России принадлежит государству с 2014 года, а «Столото» всего лишь распространитель билетов. Выручка от продажи идет на призовой фонд и пополнение бюджета, и только небольшая часть денег покрывает операционные расходы. Повлиять на результаты лотереи невозможно. Каждый проданный билет подлежит учету в базе данных, копия системы хранится в Минфине и Минспорте. Когда продажи перед тиражом закрываются, в информационный массив уже нельзя внести изменения. Благодаря строгому учету ведущие «Русского лото» быстро определяют место продажи билета и называют населенный пункт, где был куплен купон.

Как выиграть Новогодний миллиард в «Русское лото» — отзывы победителей

Рекордный в истории лотереи джекпот достался победителю в 2020 году, когда Надежда Бартош выиграла миллиард в «Столото». У бизнес-леди не было нужды в деньгах, она относилась к лотереям как к небольшому хобби и покупала билеты несколько раз в год — в основном, на праздничные тиражи. В середине декабря повезти могло любому покупателю, заглянувшему в лотерейный киоск торгового центра «Глобус» в Одинцово, но удача улыбнулась именно Надежде.

В 2019 году вопросов к честности розыгрыша не возникло, когда одним из победителей стала Любовь Догорова и ее супруг. Пенсионеры жили бедно, постоянно искали подработку, а билеты на розыгрыш купили на деньги, отложенные на самый крайний случай. Супруги участвовали в лотереях на протяжении сорока лет и надеялись, что им когда-нибудь повезет. Состояние позволило им переехать в новое жилье, а когда глава семьи заболел, деньги помогли ему получить первоклассное лечение и поправиться.

Обладатель второй половины прошлогоднего суперприза Николай Мирошниченко — житель Екатеринбурга. Выигрыш дал ему возможность закрыть ипотеку и больше не думать о том, как заработать на жизнь. Николай увлекся лотереями с подачи своей жены Оксаны. В молодости они играли часто, затем стали покупать билеты несколько раз в год. Пара распорядилась состоянием разумно и не делала необдуманных трат. Оксана не смогла оставить любимую работу и продолжает водить городские трамваи. Пара сообщает, что деньги кардинально не изменили их жизнь.

Очередное лотерейное шоу состоится на канале НТВ 1 января 2021 года. Как и в прошлый раз, будет разыгран миллиардный джекпот и 100 призов по миллиону рублей.

По правилам лотереи, победитель будет определен в любом случае, а если выиграет несколько билетов, суперприз будет разделен между их обладателями. Разумеется, значительные суммы достанутся далеко не всем, но испытать удачу и получить удовольствие сможет каждый участник праздничного розыгрыша.