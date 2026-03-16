МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России

В министерстве иностранных дел Турции выпустили заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России. Из сообщения следует, что ведомство не признает полуостров российским субъектом.

«В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву»,— цитирует заявление МИД республики «Коммерсант».

Турция продолжит следить за происходящим в Крыму, в частности, за ситуацией с крымскими татарами, утверждается в сообщении.

Референдум о вхождении в состав России прошел в Крыму весной 2014 года. За присоединение к РФ проголосовало 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин по итогам референдума подписал договор о признании Крыма российским.