МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России

В министерстве иностранных дел Турции выпустили заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России. Из сообщения следует, что ведомство не признает полуостров российским субъектом.

«В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву»,— цитирует заявление МИД республики «Коммерсант».

Турция продолжит следить за происходящим в Крыму, в частности, за ситуацией с крымскими татарами, утверждается в сообщении.

Референдум о вхождении в состав России прошел в Крыму весной 2014 года. За присоединение к РФ проголосовало 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин по итогам референдума подписал договор о признании Крыма российским. 

  1. 16.03.2026, 21:17
    Гость: Григорьев

    А наш бы МИД ответил, что ложили мы на всё это с прибором. Не их собачье дело судить о легитимности референдума. Константинополь и святую Софию они по какому международному праву захватили ?

  2. 16.03.2026, 21:11
    Гость: Гость

    Видать неосоветский Ваька переплюнул русского Ивана-дурака ,решив дружить с турками и персами.Никогда ещё не было ДРУЖБЫ русской Империи и указанных стран. Скорее всего турки не раз удивят "талантливых" управленцев РФ своими "ходами".

  3. 16.03.2026, 20:04
    Гость: По

    больше им стройте,чтоб они не признавали.Все таки нет у нас настоящего предводителя,чтобы от его слов и поступков,склонялись спины дипломатов,а не своего народа,чтобы если и провел красную линию,сомнений уже не было,что это красная линия,а не её оттенки.

  4. 16.03.2026, 20:00
    Гость: TY

    Так то были не нынешние греки, а жители Византийской империи, которые включали и предков нынешних турок. Да и были частично нашими предками тоже. Когда говорят о старых временах, то почему-то забывают, что народы непрерывно меняются, смешиваются с другими народами. А название местности, которое ничего не значит для идентификации народа, остается.

Все комментарии (36)
