7 отличий «Мечта» (интернет-сингл)

Исполнитель: 7 отличий, Название: «Мечта», Стиль: поп-рок, Год: 2025

Мечта — это то, что отравляет нам жизнь. Да-да, при всей абсурдности этого утверждения, так оно и есть. Погоня за синими птицами мало кого доводила до добра — в лучшем случае из этих пернатых потом вам приготовят Все дело в том, что человек просто не способен зачастую реально соизмерять свои способности и возможности. Вот и возникают такие песни, как, например, «Мечта» группы «Ария»: «Жизнь идет где-то за стеною, а ты в плену пустоты, о, как жаль, но всему виною мечты».

Группа «7 отличий» базируется в Череповце, откуда родом и Александр Башлачев, для которого слово «Мечта» отнюдь не было характерно. И героиня песни «Отличий» мечта ходит кругами в порочном режиме «дом — работа — сон», а звездное небо, которое оно вожделеет, все время находится где-то далеко. Появляются закономерные предположения, что, возможно, лучше изменить маршрут, но на это нет ни сил, ни воли. А заглянуть внутрь себя, как обычно, очень страшно…

