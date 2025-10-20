Кро-маньон «У ворот на восток» (CD-версия)

Исполнитель: Кро-маньон, Название: «У ворот на восток», Стиль: трэш-метал, Год. 2025

Впору снимать сиквел сериала «Комбинация». Причем — в жанре альтернативной истории. Известно, что продюсер девичьей группы Александр Шишинин хотел продюсировать «Кро-маньон», да так и не решился. А если б взялся? Тогда бы в Кремле выступала бы не «Комбинация», а рубил бы «Кро-маньон» свои грозные песни об экспансии в арабский мир, детских страшилках и сознательных неформалах, которые всяко лучше среднестатистического обывателя.

Теперь же о группе «Кро-маньон» нам время от времени напоминают не могущественные продюсеры, а скромный, но эффективно работающий лейбл «Изоляция Рекордс», головной офис находится непосредственно у ворот на Восток — в Улан-Удэ. Некоторое время назад неформалы получили в свое распоряжение прекрасный кассетный релиз данного альбома. Теперь же на очереди СD-версия — с аналогичным трек листом, но с передвинутой в начало песней «Время звать на помощь», которая на кассете почему-то оказалась в бонусах — среди англоязычных каверов.

Песни группы «Кро-маньон» задиристые, злые, но профессионально сыгранные вновь актуальны. Еще лет 10 назад металлические песни о репрессиях 30-х голов казались рудиментом сталинской эпохи, а теперь охота на ведьм и «товарищ Сталин нам отдал приказ», описанные в «Убей врага народа» вновь актуальны. На первый взгляд, не в тренде в контексте борьбы с сатанизмом может показаться «Колокол бьет» с описанием «мира во власти дьявола». Но раз уж «Убей врага народа» - сарказм, то эта песня, видимо, тоже. Тем более, в «Спи спокойно, малыш» на полном серьезе поется о «садизме за отсутствие меры» и «криках отступников веры».

CD-издание радует пит-артом, который умудрился ловко разместиться по краям довольно продолжительного диска, а также пухлым буклетом с текстами песен и фотографиями. Рассматривать изображения отвязных чуваков, оккупироввших раздолбанную машину и покрывающиую граффити стены родного Саратова довольно поучительно. Еще увлекательнее читать тексты об «ордене террора» и «искуренном в детстве букваре».