Перемирие между Израилем и ХАМАС ни Израиль, ни ХАМАС не подписали — но Трампу плевать

«Исторический» мир в Газе — западные эксперты предостерегают от преждевременного оптимизма. Отказ от участия в саммите представителей ХАМАС ставит под сомнение широкую поддержку, необходимую для его реализации

На брифинге на «саммите мира» в Египте Дональд Трамп по сути анонсировал новую войну между Палестиной и Израилем.

Произошло это после того, как репортер CNN спросил американского президента: а что будет с ХАМАС, если он откажется полностью разоружиться или отказаться от влияния в Секторе Газа.

Им грозит «полное уничтожение», не моргнув глазом, заявил Трамп. Даже не подумав, что это означает: новая военная агрессия, и снова с целью уничтожения ХАМАС. Хотя два года войны в Секторе Газа, казалось бы, должны были убедить Израиль и США, что ХАМАС невозможно уничтожить.

Неслучайно в подписании соглашения о прекращении огня в Секторе Газа не участвовали ни ХАМАС, ни Израиль. На саммите в Шарм-эш-Шейхе подписи под соглашением поставили посредники — лидеры Египта, Катара, США и Турции.

Администрация Трампа, которую многие эксперты считают стремящейся к дипломатической победе, преподнесла это соглашение как всеобъемлющий документ, способный принести долгосрочный мир в регион.

Однако отказ от участия в саммите представителей ХАМАС ставит под сомнение широкую поддержку, необходимую для его реализации.

А Нетаньяху вообще оказался политическим изгоем.

— Отсутствие Нетаньяху на саммите отражает внутренние политические разногласия в Израиле относительно стратегии в отношении Газы и ХАМАС. Оппозиция может критиковать Нетаньяху за нерешительные действия, в то время как другие выступают за более жесткую линию, — пишет Wall Street Journal.

Более того, с Нетаньяху не хотят иметь ничего общего лидеры всего исламского мира. Скажем, президент Турции Реджеп Эрдоган, как пишет Milliyet, был готов бойкотировать саммит, если на нем покажет нос израильский премьер.

Эрдоган разрешил посадить свой президентский спецборт в Шарм-эль-Шейхе, лишь когда окончательно убедился, что Нетаньяху на саммите не будет.

А ведь Турция — один из гарантов мира. И вот теперь западные источники (в частности, Reuters) задаются резонным вопросом: учитывая растущую напряженность между Турцией и Израилем, несмотря на попытки нормализации отношений в последние годы, может ли Эрдоган быть беспристрастным посредником?!

Неудивительно, что Трамп по прибытии на саммит принялся всячески обласкивать Эрдогана, пишет ABC News. Называл его «своим другом» и «крепким орешком», хвалил турецкую армию как «одну из сильнейших в мире».

Отношения между Трампом и Нетаньяху накануне саммита сильно испортились, пишет Financial Times.

Израильская бомбардировка Катара в попытке убить политических лидеров ХАМАС, живущих в изгнании в Дохе, показывает глубокий разрыв в позициях сторон. Именно эта атака стала последней каплей для Трампа, который тут же рьяно принялся за мирное урегулирование, пишет Financial Times.

Правда, пока что единственный ощутимый шаг, которого добился Трамп, — это освобождение израильских заложников ХАМАС. Но это не является гарантией долгосрочного прекращения огня, пишет британский аналитик по Ближнему Востоку Йосси Мекельберг.

— ХАМАС, вероятно, освободил заложников в качестве тактического хода, чтобы ослабить давление и укрепить свою позицию в будущем. Однако нет никаких гарантий, что они не вернутся к насилию, если их требования не будут удовлетворены, — пишет Мекельберг.

Главным камнем преткновения, по мнению многих экспертов, является отсутствие четкой стратегии по дальнейшему существованию ХАМАС.

— Если ХАМАС останется у власти в Секторе Газа, то любое израильское правительство будет продолжать рассматривать его как опасного врага, способного нанести удар по Израилю в любой момент, — пишет Financial Times.

На практике это означает, что долгосрочный вывод израильских войск из Сектора Газа, предусмотренный соглашением, маловероятен. А вот риск возобновления конфликта остается высоким. Об этом же пишут и многочисленные израильские издания, от Jerusalem Post до Times of Israel.

Нельзя игнорировать и гуманитарную катастрофу в Газе, усугубляющую нестабильность.

— Блокада Сектора Газа, продолжающаяся уже более десяти лет, привела к тяжелым последствиям для гражданского населения.ьБлагоприятную почву для радикализации и насилия создают нехватка продовольствия, медикаментов и электроэнергии, — цитирует Guardian отчет одного из западных правозащитных центров.

Guardian подчеркивают: без предоставления гуманитарной помощи и обеспечения соблюдения прав человека мир в Секторе Газа невозможен. Но в подписанном соглашении про эти «мелочи» забыли. Так спешили сделать приятно Трампу.

Автор: Константин Ольшанский

Источник: Свободная Пресса
  1. 14.10.2025, 18:17
    Гость: Nic

    Понаблюдал радости израиловского населения: как было стадо моисеево, таким и осталось.
    Ну, а у Дональда выражение физиономии во время речовки - прям вылитый дуче!

  3. 14.10.2025, 18:10
    Гость: Nic

    То-то немцы зубами скрепят насчёт Кенесберга. Вопросы выселения - временные решения.Арабы и евреи гоняют друг друга тыщи лет, пока не договарятся, прододжат это дело.
    К сожалению, провокация 7 октября говорит о неспособности и нежелании договориться.Кстати, Нетаньяха был настроен на какие-то договоры, но его заодно тоже захотели убрать с должности.

  4. 14.10.2025, 17:54
    Гость: Имрек

    Высказывание Г.Трумэна в 1941г вспомнилось, там где: "и пусть они убивают как можно больше"(друг друга).

  5. 14.10.2025, 17:48
    Гость: Кому какое дело паровоз

    Ващи хотелки не деют вам
    .
    Права унтчтожать Газу
    После ЭТОГО никакие ваши заявлегия о -измах и пр
    - остах слушать не будет

