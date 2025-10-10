Власти обяжут всех отрабатывать после медвуза — даже платников

Принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект о целевом обучении и обязательной отработке для выпускников медвузов вызывает много вопросов. Об этом говорят как специалисты, так и депутаты

Причем это касается как бюджетников, так и платников.

Первоначально речь шла только о бюджетниках, но в конечном итоге в законопроекте оказались и платники. Правда, для них сделали послабление. Если бюджетник в случае отказа от трехлетней отработки должен будет возместить трехкратную стоимость своего обучения, то платники от этого освобождаются, но только если они не будут дальше работать в системе здравоохранения. А если они хотят остаться в отрасли, то тоже обязаны будут три года отработать в условиях наставничества, чтобы набраться опыта.

Отстаивая позицию власти, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что "медицинский диплом оплачивается прежде всего надеждами будущих пациентов, и этот долг должен быть добросовестно погашен". То есть власти исходят из того, что будущему медику оплатили обучение, и он обязан "погасить долг" своей отработкой. Позиция вполне обоснованная и, кстати, применима не только к врачам. Что касается платников, то здесь уже могут появиться вопросы.

При этом слова "отработка" в законопроекте нет, есть "наставничество". Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов категорически не согласен с термином "наставничество", которое ему режет слух.

"Если абитуриент поступает в вуз, он хочет стать врачом, ему говорят: "Ты будешь работать врачом". В чем отработка? Он все равно будет поступать на работу. Здесь предлагается наставничество в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в государственном секторе. Это абсолютно правильно, потому что мы доверяем государственному сектору здравоохранения намного больше, чем коммерческому", — сказал Леонов.

Однако критики законопроекта указывают на то, что без социальных гарантий и достойных условий работы мера результата не даст. А член Совета по правам человека при президенте РФ, президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева считает это нарушением прав. По ее мнению, в медвузах вообще нужно оставить только бюджетную форму обучения, а со всеми абитуриентами подписывать соглашение о распределении.

Введение отработки будет выгодно главным врачам, которые станут фактически "рабовладельцами", полагает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В краткосрочной перспективе это насытит кадрами систему здравоохранения, но что дальше? Какие будут зарплаты у вчерашних выпускников, дадут ли им жилье, какие условия в больнице? Последний вопрос далеко не последний для молодежи. Кабинет врача не должен быть обшарпанной каморкой.

Все эти гарантии нельзя спихивать на регионы, мол, дело центра — принять закон, а в регионах пусть "изыскивают резервы", подчеркивает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Ведь врачи уходят из государственной системы здравоохранения по той причине, что платят мало, а работать надо много, в том числе в порядке вещей большие переработки. Кому же хочется работать в таких условиях? Нужно не просто загонять в отрасль, а удерживать там.

Куринный задает три вопроса:

почему отработка вводится только для медиков,

почему не предусмотрено базовых гарантий,

почему отработка будет даже у платников, которые обучаются за свой счет?



Власти же решили пойти по жесткому варианту. Отрабатывать три года в государственных медицинских учреждениях заставят не только будущих абитуриентов, но и нынешних студентов, которые поступили до появления законопроекта. То есть действие закона сразу распространится на всех. Первыми на отработку должны будут отправиться врачи, заканчивающие учебу уже в 2026 году. Видимо, ситуация с кадрами совсем аховая.

"Это даже жестче, чем у военных курсантов. Военный курсант на втором курсе заключает контракт, у него есть дополнительная стипендия и соответствующая отработка, а также право на жилье. Для "целевиков" ничего этого нет, зато есть приличные штрафы", — сказал депутат.

Однако увеличения финансирования здравоохранения в бюджете не предусмотрено. Это значит, что зарплаты медиков расти не будут. Власти добьются притока молодых врачей, но не остановят оттока, а значит, только усилится текучка кадров. Например, к "земским докторам" в регионах сейчас относятся как к рабам.

"Ты приехал, миллион получил, у тебя зарплата 30 тысяч, жилья тебе нет, но ты никуда не денешься. Поэтому если мы не закрепим условия про базовую зарплату, про предоставление жилья, про минимальные подъемные, то это может привести к тому, что люди в небогатых регионах и организациях будут на правах неполноценных или ограниченных в своих правах. Мы в первом чтении законопроект поддержим, но только этими методами кардинально решить вопрос с кадрами не получится. Нужно кардинальное увеличение государственного финансирования системы здравоохранения. Только тогда ключевой фактор будет устранен", — заявил Куринный с трибуны Госдумы.