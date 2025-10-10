Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

12:58 10.10.2025

Лауреатом Нобелевской премии мира стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы", — цитирует заявление комитета РИА Новости.

Мария Корина Мачадо в 2024 году планировала баллотироваться в президенты Венесуэлы, хотя суд отстранил ее от госдолжностей, ссылаясь на "участие в коррупционном заговоре" Хуана Гуайдо. В итоге кандидатом от оппозиции стал Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого Мачадо публично поддерживала. По итогам выборов 28 июля, на которых победил Николас Мадуро с 51% голосов, Мачадо в тот же день заявила, что ее лагерь не принимает результаты.

Это привело к массовым протестам: в Каракасе демонстранты вступили в столкновения с полицией. Правительство заявило о вмешательстве извне и указало на значительную роль Мачадо в организации беспорядков. Позже президент Мадуро сообщил, что после выборов она скрывалась, а затем покинула страну и находится в Испании.

Одним из основных претендентов на награду считался президент США Дональд Трамп. В то же время эксперты отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него.

Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремился достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы получить премию. Сам он неоднократно утверждал, что заслуживает награду.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.