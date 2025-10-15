Правительство не исключает возможность импорта бензина
Россия располагает возможностями для импорта топлива, включая бензин и дизель, наше законодательство это предусматривает, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
Ранее, по словам Новака, действовала 5-процентная импортная пошлина, которая делала закупку топлива за рубежом экономически невыгодной. Теперь же правительство обнулило эту пошлину, что открыло путь для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.
«Экономические операторы теперь могут ввозить бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Однако нужно учитывать, что наша инфраструктура в основном ориентирована на экспорт, поэтому возможностей для импорта пока немного», — приводит слова вице-премьера ТАСС.
Новак подчеркнул, что в случае, если компании найдут подходящие логистические решения, импорт топлива будет разрешён и поддержан.
В последнее время российские регионы начали сталкиваться с ограничениями на продажу топлива: если в августе проблема касалась в основном Дальнего Востока и Крыма, то в сентябре лимитировать продажу бензина начали в центральной части России и Поволжье. По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается минимум в 10 субъектах РФ, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях. Ряд независимых АЗС ввел лимиты в 10–20 литров на продажу в одни руки, а «Лукойл» перестал наливать горючее в канистры на некоторых АЗС.
С ним 25 лет коту под хвост.Такой потенциал пох...ли...
А,что есть разница? Вам не всё равно,какая новая голова будет транслировать то,что ей написали или в ухо наговорили?Или,вы серьёзно думаете,что дедушка-пенсионер реально на что-то позитивное для Страны,а не своей компании,способен?Вспомните все его майские указы, подъём пенсионного возраста,+3 года к службе в армии,но с 18-ти лет,так и осталось....
чтобы осознать происходящее,осознать,что натворили и что написанное вами,вполне себе реально?
напоминал о славной, непреходящей, эстафете хоз.преемственности:
дайте Сахаре здешнего хозяйственника, и назавтра там гарантирован дефицит песка
----
//ой прав же был Сергей Викторович, ой прав..(по другому правда поводу)//
Что дно уже давно пробито.