Правительство не исключает возможность импорта бензина

20:03 15.10.2025

Россия располагает возможностями для импорта топлива, включая бензин и дизель, наше законодательство это предусматривает, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Ранее, по словам Новака, действовала 5-процентная импортная пошлина, которая делала закупку топлива за рубежом экономически невыгодной. Теперь же правительство обнулило эту пошлину, что открыло путь для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

«Экономические операторы теперь могут ввозить бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Однако нужно учитывать, что наша инфраструктура в основном ориентирована на экспорт, поэтому возможностей для импорта пока немного», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Новак подчеркнул, что в случае, если компании найдут подходящие логистические решения, импорт топлива будет разрешён и поддержан.

В последнее время российские регионы начали сталкиваться с ограничениями на продажу топлива: если в августе проблема касалась в основном Дальнего Востока и Крыма, то в сентябре лимитировать продажу бензина начали в центральной части России и Поволжье. По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается минимум в 10 субъектах РФ, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях. Ряд независимых АЗС ввел лимиты в 10–20 литров на продажу в одни руки, а «Лукойл» перестал наливать горючее в канистры на некоторых АЗС.