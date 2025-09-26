В России стали ограничивать продажу бензина на АЗС

© KM.RU, Илья Шабардин

Всё больше регионов сталкиваются с ограничениями на продажу топлива: если в августе проблема касалась в основном Дальнего Востока и Крыма, то в сентябре лимитировать продажу бензина начали в центральной части России и Поволжье. По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается минимум в 10 субъектах РФ, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях, сообщают «Известия».

Ряд независимых АЗС ввел лимиты в 10–20 литров на продажу в одни руки, а «Лукойл» перестал наливать горючее в канистры на некоторых АЗС.

Эксперты пока отрицают наличие физического дефицита топлива и объясняют происходящее реакцией рынка на повышение биржевых цен. Оптовая цена на топливо бьет рекорды: в августе их обновил бензин АИ-95, в конце сентября — бензин АИ-92. Экономисты объясняли биржевое ралли как сезоном высокого спроса, так и ремонтами НПЗ, плановыми и неплановыми.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что рост цен на топливо пока не настолько значительный и главная проблема в другом.

«Мы имеем серьезную нехватку бензина, связанную с налетами дронов и тем, что логистика не успевает топливо перевозить. Регионы, где есть НПЗ, страдают меньше, а вот остальные сталкиваются с проблемами, — сказал он изданию «74.ру» он. — В нормальных условиях бензин бы подорожал, но на протяжении последних десяти лет его стоимость растет даже медленнее, чем индексы потребительских цен. До тех пор, пока государство тормозит рост цен на бензин, у нас будет наблюдаться дефицит».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2025, 17:52
    Гость: Так это фикция?

    ну вот а крику то было! мы больше всех в мире добываем нефти! И итог -где в стране бензоколонке бензин?

  2. 26.09.2025, 16:32
    Гость: blog2038

    "Эксперты пока отрицают наличие физического дефицита топлива и объясняют происходящее реакцией рынка на повышение биржевых цен."
    ---,.
    А чего вдруг подскочили РФские биржевые цены если в остальном мире биржевые цены падают?
    Возможно эксперты упустили какой-то важный фактор?

  5. 26.09.2025, 14:29
    Гость: К сожалению

    у обывателя нет понимания сложности текущего момента.
    А всё потому что партия самоустранилась от работы по пропаганде в массах своего курса на укрепление международного авторитета страны и необходимости быть готовыми к преодолению временных трудностей связанных с противодействием этому курсу со стороны определённых недружественных режимов.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию
Шлагбаум на трассе «Дон» © KM.RU, Диляра Багаутдинова
Платные дороги в России – провальный эксперимент?
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
Мишустин попал в список самых влиятельных евреев мира
Избранное
Алексей Круглов и Карина Кожевникова «Sketches»
«Танцы Минус», 3 сентября, Открытая терраса клуба VK GIPSY
«Элизиум», 8 июля, Sherwood pub (Мытищи)
Tequilajazzz подарила на Старый Новый год «Камни» и «масонские» сертификаты
«Согласно новой доктрине, мы имеем право наносить ядерные удары по странам, которые поставляют Украине оружие»
Старая иномарка или новый ВАЗ?
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес?
Пригожин словами Черчилля поставил премьера Великобритании на место
Андрей Кудин «Ты мой лучик»
Как быстро найти сотрудника в компанию
Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации