В России стали ограничивать продажу бензина на АЗС

11:14 26.09.2025

Всё больше регионов сталкиваются с ограничениями на продажу топлива: если в августе проблема касалась в основном Дальнего Востока и Крыма, то в сентябре лимитировать продажу бензина начали в центральной части России и Поволжье. По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается минимум в 10 субъектах РФ, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях, сообщают «Известия».

Ряд независимых АЗС ввел лимиты в 10–20 литров на продажу в одни руки, а «Лукойл» перестал наливать горючее в канистры на некоторых АЗС.

Эксперты пока отрицают наличие физического дефицита топлива и объясняют происходящее реакцией рынка на повышение биржевых цен. Оптовая цена на топливо бьет рекорды: в августе их обновил бензин АИ-95, в конце сентября — бензин АИ-92. Экономисты объясняли биржевое ралли как сезоном высокого спроса, так и ремонтами НПЗ, плановыми и неплановыми.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что рост цен на топливо пока не настолько значительный и главная проблема в другом.

«Мы имеем серьезную нехватку бензина, связанную с налетами дронов и тем, что логистика не успевает топливо перевозить. Регионы, где есть НПЗ, страдают меньше, а вот остальные сталкиваются с проблемами, — сказал он изданию «74.ру» он. — В нормальных условиях бензин бы подорожал, но на протяжении последних десяти лет его стоимость растет даже медленнее, чем индексы потребительских цен. До тех пор, пока государство тормозит рост цен на бензин, у нас будет наблюдаться дефицит».