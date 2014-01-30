Жасмин: «Счастье – это моя семья!»

Настоящее имя этой женственной и по-восточному сладкоголосой певицы – Сара Манахимова Но мы знаем её по творческому псевдониму, который ей невероятно подходит, – Жасмин. Это певица много лет является одной из ярких звезд на отечественной поп-сцене. Ее песни уже давно прописалась в хит-парадах, а концерты неизменно собирают сотни людей.

Настоящее имя этой женственной и по-восточному сладкоголосой певицы – Сара Манахимова

Но мы знаем её по творческому псевдониму, который ей невероятно подходит, – Жасмин. Это певица много лет является одной из ярких звезд на отечественной поп-сцене. Ее песни уже давно прописалась в хит-парадах, а концерты неизменно собирают сотни людей.

Жасмин появилась на свет в древнем Дербенте, в семье горских евреев. Ее отец работал балетмейстером и с гордостью носил титул Заслуженного деятеля искусств Дагестана. С искусством была связана и мама Жасмин – дирижер Маргарита Манахимова. С ранних лет будущая знаменитость жила в окружении творческих людей. Несмотря на это, в детстве она мечтала вовсе не о карьере певицы – хотела быть переводчиком.

Именно поэтому в старшей школе Жасмин начала готовиться к поступлению на филфак. Но в ее родном Дагестане нужного ВУЗа не было. Для продолжения учебы надо было ехать в Москву, но родители были против. В итоге Жасмин оказалась в медицинском колледже.

Милое увлечение и судьба

Возможно, это решение и определило ее дальнейшую судьбу. Во время учебы девушка стала активно заниматься музыкой, появляться на концертах местной команды КВН. Ее выступления вызывали фурор. Скоро студентка стала настоящей звездой Дагестана.

Но далеко не всё в жизни артистки складывалось безоблачно – когда девушке исполнилось восемнадцать лет, у нее умерла мама. Для Сары это стало огромным потрясением, и после окончания медицинского колледжа она все же уехала в Москву.

Путевку на сцену артистка получила благодаря финансовой поддержке своего первого мужа – бизнесмена Вячеслава Семендуева. Именно под его «крылом» Жасмин начала активно заниматься вокалом с педагогами Гнесинки, которые работали с ней в частном порядке. Она делала успехи, но долго считала пение лишь милым увлечением.

Однако, видя увлеченность жены, бизнесмен Семендуев предложил Жасмин записать несколько сольных композиций. Та согласилась, совершенно не думая, что это перерастет в нечто грандиозное. Совсем скоро дебютная композиция певицы «Так бывает» попала в ротацию радиостанций и стала хитом. За первой песней последовал также первый клип. И вот тут-то Жасмин и ощутила себя настоящей звездой.

В 2000-м она выпустила альбом «Долгие дни», который был продан в количестве 90 000 копий. Это было только начало. Певица много гастролировала по стране, и вскоре в ее личной коллекции наград уже значились две премии «Овация» и множество призов фестивалей «Песня года» и «Золотой граммофон».

Фото с сайта jasmin.ru

Развод и новая семья

В браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым певица прожила десять лет. За это время на свет появился их сын Михаил, но семейная идиллия вскоре рухнула. В прессе появились сообщения, что муж избивает звездную супругу. Впоследствии Семендуев отрицал эти обвинения и сам обвинял жену в изменах.

Так или иначе, в 2006-м Жасмин развелась с Семендуевым. Прежний брак остался в прошлом. Вскоре певица написала автобиографическую книгу «Заложница», в которой поведала миру свою историю. После развода она приобрела квартиру без ремонта, так как средств, которые оставил бывший муж, не хватало на приобретение дома. Одно время она вместе с сыном Михаилом жила на съемных квартирах, постоянно перебираясь с одной на другую.

Впрочем, звезда недолго оставалась без мужской опоры и поддержки. Осенью 2011-го года певица вышла замуж во второй раз. Новым супругом Жасмин снова стал состоятельный предприниматель – молдаванин Илан Шор. Вскоре певица родила дочь. «Маргарита украсила нашу жизнь, сделала нашу семью счастливой, каждый наш день наполнила сказкой. И если меня спросят, что такое счастье, я не задумываясь отвечу, что счастье – это моя семья. Мои Илан, Миша и Маргарита», – призналась певица.

Счастья много не бывает, и теперь артистка планирует завести третьего ребенка. Может быть, поэтому Жасмин сейчас не особенно печется о фигуре.

«Мне нравятся большие и дружные семьи, – заявила певица. – Мы обязательно подумаем еще о братике для Маргариты и Миши». По всей видимости, пара мечтает о том, чтобы их третьим ребенком стал именно сын.

Победа над комплексами

Будучи юной, Жасмин имела массу комплексов – убедила себя, что в ее фигуре есть проблемные зоны, которые нужно скрывать. Способ борьбы будущая знаменитость выбрала такой – стала носить облегающие брюки, жилетки, прикрывающие бедра, и блузки светлых тонов. Долгое время подобная одежда сопровождала красавицу и на сцене, и в повседневной жизни.

Но однажды наступил переломный момент – ее взгляды изменились после развода с первым мужем. Она решила для себя, что у нее попросту нет никаких недостатков. Разумеется, параметры Жасмин далеки от стандарта 60-90-60. Но красота у нее от природы, и всё на своих местах.

После такого переосмысления певица изменила гардероб, вместо темных брюк и футболок стала носить исключительно яркие наряды и женственные платья. Во время поездок певица использует вещи спортивного стиля, комфортные, уютные, не мешающие работе. А вот на концертах артистка стремится всегда выглядеть подобающе. Подбор костюмов для песен певица осуществляет сама либо с помощью стилистов.

Что касается брендов, то звезда предпочитает «D&G», «Вояж» и «Москино». Но этим Жасмин не ограничивается – если она увидела вещь, которая ей очень понравилась, она ее обязательно купит.

Фото с сайта jasmin.ru

Масло грейпфрута и брокколи с креветками

После рождения дочки Маргариты Жасмин не стала предпринимать экстренных попыток похудеть. Поэтому когда она появилась на вручении премии «Золотой граммофон», многие с трудом ее узнали. В отличие от коллег по цеху, Жасмин не очень переживала из-за лишнего веса.

Сегодня она предпочитает восстанавливаться благодаря танцам, массажу и пилатесу. По словам Жасмин, она не хочет лишний раз «париться» по поводу фигуры. Чтобы оставаться красивой, берет на вооружение самые разные средства – от косметических новинок до правильной реакции на неприятности. Так, артистка старается философски смотреть на жизнь и не реагировать болезненно, если случается нечто плохое. В конце дня певица любит принять ванну с эфирными маслами мяты или грейпфрута.

Кремы и гели с высоким SPF для кожи Жасмин использует не только на отдыхе в теплых краях, но и в повседневной жизни в городе. Певица считает, что солнце – злейший враг красивой кожи, и поэтому старается как можно меньше времени проводить под его палящими лучами. И даже зимой старается пользоваться солнцезащитными средствами.

Важный секрет Жасмин – умение любить себя и уделять себе время: посещать спа-центры, пользоваться услугами массажистов и косметологов.

Без правильного питания певица тоже свою жизнь не представляет. Ее предпочтения в еде – морепродукты, рыба и овощи. Любимое блюдо – брокколи с креветками. Делается оно просто: нужно нарезать перец чили и брокколи и обжарить с чесноком, добавить отваренные креветки, рыбный соус и пальмовый сахар, перемешать, и вуаля! Можно подавать к столу.

Есть у Жасмин и своя методика быстрого сброса веса. Правда, в последнее время она настроена против радикальных мер, но раньше умела эффективно сбрасывать вес. Чтобы похудеть, обычно она исключала из рациона мясо и занималась подсчетом калорий. В течение многих месяцев повсюду ходила с блокнотиком и записывала все, что съедалось за день. Правда, такой способ подходит далеко не всем.

Если похудеть надо быстро, например, перед вечеринкой или отпуском, Жасмин советует готовить вегетарианский супчик. В течение нескольких дней нужно питаться только этим блюдом. Зато его можно есть хоть десять раз в день. Вот его рецепт:

Вегетарианский суп от Жасмин

Пять сладких красных перцев разрезать на четыре части каждый, и запечь в духовке. Как только перцы подрумянятся, снять с них кожицу.

Мелко порезать луковицу, два зубчика чеснока, взять несколько перчинок чили и потушить всё это с нарезанными помидорами (4 штуки). После чего добавить сладкий перец и тушить еще несколько минут.

В кипящую воду вылить получившуюся массу, варить две минуты. Добавить немного специй и посыпать зеленью. Есть такой супчик нужно охлажденным.