Мат у школы: глава района попал в больницу после скандала с губернатором

16:14 15.10.2025

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом после того, как губернатор Вячеслав Федорищев уволил его, использовав мат. Причиной скандала стал камень у школы

Госпитализация главы района



Попавший в больницу после скандала с губернатором глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков сообщил, что планирует написать заявление об увольнении.

«Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — написал Жидков в своем Telegram-канале.

Утром чиновника экстренно доставили в отделение кардиологии местной больницы. По информации Mash, причиной госпитализации стал гипертонический криз. Жидков поступил с давлением 160 на 110, врачам удалось снизить его до 140 на 90. Сейчас чиновник находится в палате. Его самочувствие нормальное, он ходит самостоятельно.

В самарском Минздраве назвали состояние госпитализированного главы района стабильным.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — цитирует ведомство РИА Новости.

Губернатор с матом уволил Жидкова



Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе инспекции говорит Жидкову о его отставке, используя нецензурное слово. При осмотре территории школы в поселке Кинельском Федорищев увидел лежащий на земле закладной камень с разбитой табличкой. Губернатор несколько раз спросил у Жидкова, что это такое, в ответ глава района заявил, что «это просто камень».

«Это просто камень? Уволен, (матерное слово. — прим. ред.)», — сказал Федорищев Жидкову, хлопнув при этом его по плечу.

Позже Федорищев в своем канале в мессенджере Max объяснил, что на камне была мемориальная табличка погибшим на Великой Отечественной войне.

«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — отметил он.

Жидков в комментарии Mash назвал произошедшее недоразумением. По его словам, этот камень сначала стоял в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны. Затем камень перенесли к школе, чтобы «использовать для музея». Чиновник заявил, что «про этот камень вообще не знал».

В своем телеграм-канале Жидков так прокомментировал ситуацию: «Изначально камень был установлен на месте будущего Обелиска памяти участников Великой Отечественной войны еще в 2018 году. С большой гордостью участвовал в его открытии в 2022 году. Мы постарались, чтобы это место выглядело достойно, с уважением к памяти о наших героях. После открытия Обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы, о чем, признаться, я сам узнал только вчера».

«Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем», — отметил он.

Мог ли губернатор уволить главу района?



Юрист Олег Захаров в беседе с «Ведомостями» отметил, что срок полномочий Жидкова на посту главы Кинельского района истекает через две недели. Поэтому он усомнился в необходимости «затевать» процедуру досрочной отставки Жидкова.

Закон о местном самоуправлении, который был принят в этом году, предусматривает, что решение высшего должностного лица субъекта об увольнении главы муниципалитета должны одобрить депутаты представительного органа. Соответственно, Жидков формально пока остается главой района.

Адвокат Оскар Черджиев сообщил Telegram-каналу Baza, что использование Федорищевым мата в публичном месте можно расценить как правонарушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). За это грозит административный арест на 15 суток как один из видов наказания.

Адвокат Александр Зорин согласился с мнением коллеги. Он считает, что губернатор Самарской области нарушил закон о государственном языке. По мнению юриста, после такого поступка его самого якобы могут отправить в отставку в связи с утратой доверия.

20 сентября «Ведомости» выпустили материал о том, что Федорищев вместе с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым оказались под угрозой увольнения. Издание ссылалось на 21-й рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» от «Минченко консалтинга». Федорищев находился в рейтинге в «красной группе риска», что означало вероятность отставки.

Вячеслав Федорищев был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области 31 мая 2024 года по решению президента РФ Владимира Путина. На момент назначения 34-летний Федорищев был самым молодым из действующих глав российских субъектов. В сентябре того же года он одержал победу на досрочных выборах, получив 75,96% голосов.

Как Юрий Жидков стал главой района



Жидков родился в 1965 году в селе Новый Сарбай Кинельского района. У него есть два высших образования по специальностям «механизация сельского хозяйства» и «менеджмент организации».

Его карьера началась в СПК Колхоз им. Калягина. Там он работал сначала инженером по эксплуатации сельскохозяйственных машин, а затем заведующим мастерскими.

В декабре 1996 года его назначили главой Новосарбайской сельской администрации. С января 2006 года по июнь 2009 года Жидков был главой сельского поселения Новый Сарбай.

С июля 2009 по июнь 2015 года он занимал пост директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский». Одновременно с этим с 2010 года по 2015 год Жидков был депутатом Собрания представителей муниципального района Кинельский.

В июле 2015 года он стал первым заместителем главы муниципального района Кинельский, а в октябре 2020-го — главой района.

Автор: Егор Кульчицкий