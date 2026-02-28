Медведев: миротворец Трамп «в очередной раз показал свое лицо»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал удары США и Израиля по Ирану, назвав переговоры с Ираном лишь операцией прикрытия.
"Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100", - написал он в своем телеграм-канале.
Комментарии читателей Оставить комментарий
китайцы передали Ирану ракеты Гарпун против авианосцев,иранцы хотят уничтожить или повредить Авианосец Джерал Форд.
динозавры жили миллионов 100 лет и тоже ничего не изобрели, а в один момент бац и все погибли.
Так вы же искренне верите ему, в один "прекрасный" момент он и по нам шандарахнуть захочет, при таком раскладе с ним вообще никаких переговоров и дел иметь не стоит
ак чего-ж вы с ним беседуете. о чем договариваетесь. он и договорами с вами подотрется. потом будете жаловаться, что вас надули.
А когда очередной Пурим?