Мантурову присвоено звание Героя России
Первому вице-премьеру Денису Мантурову присвоено звание Героя России. Об этом стало известно из поздравления главы Росгвардии Виктора Золотова, пишет "Коммерсант".
В среду в Росгвардии состоялось расширенное заседание коллегии. Глава ведомства поблагодарил собравшихся за участие и отдельно обратился к зампреду правительства.
"От имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения (23 февраля. — Ред.) и присвоением высшего звания Героя России", — сообщила пресс-служба ведомства.
С 2012 по 2024 год Денис Мантуров возглавлял Минпромторг. Стал заместителем председателя правительства вскоре после начала СВО на Украине. Летом того же года возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. Первым вице-премьером был назначен в 2024-м. В правительстве курирует оборонно-промышленный комплекс.
В крышку гроба под названием экономика?
Белок,говорил,у них не хуже ,чем мясной.
"Мантурову присвоено звание Героя России" за героическое просиживание штанов в своем кабинете и за бесконечные испытания наших гражданских самолетов, которые так и не пошли в серию.
Может гвозди научились делать?
Это тот самый, который так красноречиво блеял в ответ на вопрос о непостроенных мусоросжигающих заводах?