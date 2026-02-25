Мантурову присвоено звание Героя России

© РИА Новости Кирилл Каллиников

Первому вице-премьеру Денису Мантурову присвоено звание Героя России. Об этом стало известно из поздравления главы Росгвардии Виктора Золотова, пишет "Коммерсант".

В среду в Росгвардии состоялось расширенное заседание коллегии. Глава ведомства поблагодарил собравшихся за участие и отдельно обратился к зампреду правительства.

"От имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения (23 февраля. — Ред.) и присвоением высшего звания Героя России", — сообщила пресс-служба ведомства.

С 2012 по 2024 год Денис Мантуров возглавлял Минпромторг. Стал заместителем председателя правительства вскоре после начала СВО на Украине. Летом того же года возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. Первым вице-премьером был назначен в 2024-м. В правительстве курирует оборонно-промышленный комплекс.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.02.2026, 17:36
    Гость: а,ещё этот Герой обещал накормить россиян опарышами и мухами

    Белок,говорил,у них не хуже ,чем мясной.

  3. 25.02.2026, 17:31
    Гость: stalker

    "Мантурову присвоено звание Героя России" за героическое просиживание штанов в своем кабинете и за бесконечные испытания наших гражданских самолетов, которые так и не пошли в серию.

  5. 25.02.2026, 17:25
    Гость: Слуяайный прохожий

    Это тот самый, который так красноречиво блеял в ответ на вопрос о непостроенных мусоросжигающих заводах?

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Гиена проголодалась: Польша готовит иск к России о репарациях
Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной
Российские фигуристы остались без медали Олимпиады впервые с 1960 года
Иран предложил США доступ к месторождениям в обмен на снятие санкций
Избранное
Украина научила: Эстония испугалась оспаривать территориальную целостность России
Действуй! «Отцы и дети» (интернет-сингл)
«Запрещенные барабанщики», 25 марта, «Китайский летчик Джао Да» (летняя веранда)
Современный нацизм как порождение «свободного мира»
Артиллерия ВСУ: с рвением соглашаясь на преступления!
«Марш справедливости»: тайный подвиг или явное предательство?
Истерия с коронавирусом обрекает на смерть онкобольных и сердечников
«Гран-КуражЪ», 4 декабря, «Известия Hall»
Fallen Sanctuary «Terranova»
Происшествие «Черные маки свободы»
Mors Principium Est «Seven»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации