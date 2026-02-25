16:16 25.02.2026

Первому вице-премьеру Денису Мантурову присвоено звание Героя России. Об этом стало известно из поздравления главы Росгвардии Виктора Золотова, пишет "Коммерсант".

В среду в Росгвардии состоялось расширенное заседание коллегии. Глава ведомства поблагодарил собравшихся за участие и отдельно обратился к зампреду правительства.

"От имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения (23 февраля. — Ред.) и присвоением высшего звания Героя России", — сообщила пресс-служба ведомства.

С 2012 по 2024 год Денис Мантуров возглавлял Минпромторг. Стал заместителем председателя правительства вскоре после начала СВО на Украине. Летом того же года возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. Первым вице-премьером был назначен в 2024-м. В правительстве курирует оборонно-промышленный комплекс.