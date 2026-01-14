Филипп Август feat. Олег Митяев, Алексей Хомчик и Денис Михайлов «Свет» (интернет-сингл)

Исполнитель: Филипп Август feat. Олег Митяев, Алексей Хомчик и Денис Михайлов, Название: «Свет», Стиль: рок; Год: 2025

В заамвонной молитве в конце православной литургии Бога называют «отцом светов». Это означает, что Господь и является источником света для всего живого, и просвещает грешный мир. В земной юдоли человеку трудно поверить в Бога, если он не наладил отношений с собственным отцом. И глубоко символично, что Филипп Август из группы «СтимФония» пригласил своего отца Олега Митяева поучаствовать в специальной «сборной» версии своей песни «Свет».

Свет в песне преподносится как панацея от дурной бесконечности и мучительной цикличности, воплощением которых в тексте становится уроборос. Взаимная любовь отца и сына разрывает этот круг и упраздняет время. Путь этот не настолько прост, как может показаться, поэтому новый «Свет» (в отличие от более ранеее его версии — акустической, тихой и молитвенной) насыщен покаянным напряжением бытия. Алексей Хомчик из «Иронии судьбы» поет о безудержном стремлении человека к идеалу. Ну а надрывный Денис Михайлов из «Обе-Рек» объявляет непримиримую войну к бесам, ведь движение к подлинному свету — это всегда усилие и испытание.