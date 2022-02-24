Маша Макарова вынужденно переделала «Любочку» на английский

Маша Макарова дала акустический концерт в «Китайском летчике Джао Да»

«Маша и Медведи» - яркий пример группы, которая шире и сложнее любых ниш. Раскрутилась она благодаря «Любочке», балансирующей на грани брит-попа, стеб-рока и соц-арта в духе проекта Егора Летова «Коммунизм». Но, судя по тому же дебютному альбому «Солнцеклеш», куда входила «Любочка», Маша Макарова тяготела к эпичному фолк-року. А в кризисные моменты полураспада «Маши и медведей» певица и вовсе стала экспериментировать с альтернативным шансоном.

Новые грани в Маше открылись 19 февраля в клубе «Китайский летчик Джао Да», где она вообще выступила без «Медведей», но с баянистом Александром Сомовым, который периодически переключался еще и на клавишные. Причуды начались уже с разогрева в лице дуэта Billionaire. Участники перфоманса с гордостью сообщили, что изобрели новый символ эпохи QR-коины и прочли фрагмент из своей поэмы «Миллиард». Маша Макарова живо отреагировала на демарш гостей, признавштсь, что непременно желает заполучить одну из выставленных на продажу футболок с эмблемами QR-коинов.

Сет певицы отдавал неприкрытой брутальностью. С яростной хрипотцой в голосе, что твоя Наталия Медведева, хрупкая Маша спела «Шарабан» Аркадия Северного, внедрив туда строчки про «растаманку». Следом она вспомнила «Иду, курю» другого культового исполнителя — Федора Чистякова и группы «Ноль». Такой подбор песен, как выяснилось, был вовсе не случаен.

Певица проиллюстрировала ими начало своего творческого пути, когда пришла в Краснодаре на «местный Арбат» - улицу Чапаева — и послушала там местных музыкантов. Через неделю она уже вполне сносно играла на гитаре и выноситла там же на суд прохожих примерно такого плана песни. В эту канву оранично вплелась и относительно недавняя «Скамееечка» «Маши и Медведей».

В свою очередь, музыка этой вещи навеяла и побудила певицу исполнить «Землю». За ней потянулась «Правдивая». Из кавер-версий Макарова сыграла еще «Весну» «Воплей Видоплясова». Так просто эта композиция Машу не отпустила, и в «Без тебя» просочилось украинское словечко «Кохаю».

На этом репертуар «Маши и Медведей» исчерпан не был. Макарова вряд ли могла пройти мимо «Любочки», но, правда, посетовала, что родственники Ангии Барто не выходят на связь, потому что не контактируют с социумом и явно занимаются «жесткими медитациями», а РАО нужны только деньги. Так что она нащла выход, переведя песню на английский язык и в этом варианте озаглавив «Любочку» как «I Hope». Теперь тест песни был построен на контрастах: я холодная, я горячая и проч.

Кульминационным отношением концерта стало исполнение Машей Макаровой колоритной «Примадонны», повествующих и ее непростых взаимоотношениях с пятигорской милицией. Певица рассказала, как предложила забрать стражам часть того, за что ее задержали, а они радостно ответили, что уже сделали это. Их нынешней судьбой она сильно озботилась, признавшись, что очень бы хотела узнать, где сейчас эти трое милиционеров.

«Человек и кошка» Федора Чистякова могла бы поставить точку в этом необычном концерте. Но поклонники раскрутили Машу на еще несколько песен, включая «Рейкьявик» и переделанную под романс «Рыбак и рыбку». Организаторы были недалеки от истины, когда назвали этот вечер в анонсах самым экстравагантным концертом февраля!