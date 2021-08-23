Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу

Остросюжетный детективный сериал «Коса» выйдет в кинотеатре Kion 25 августа

На Куршской косе происходит убийство молодой девушки. Душегуб действовал изощренно, вспарывая живот своей жертвы. За дело берется следователь Ева – угловатая и порывистая валькирия, у которой лучше не вставать на пути. Дознавательница узнает, что убитая девушка – дочь ее одноклассницы, что только дополнительно усложняет ситуацию.

Параллельно всплывают и другие подобные преступления, серия которых завершилась целых тринадцать лет назад. Тогда гремел маньяк по кличке Жнец, который не просто дозвонился в прямой эфир популярного ток-шоу, но и стал настоящей телезвездой, начав это делать с завидной регулярностью. Ведущий Роман Рахманов фактически сделал себе имя на этой щекотливой ситуации, но теперь он прозябает, живя на преференции влиятельного тестя. Возвращение к давним событиям может сулить захиревшему журналисту новый виток в карьере. Только вот установить контакт с фурией Евой кажется делом заведомо безнадежным.

«Коса» выходит именно в тот момент, когда споры в обществе, стоит ли пускать маньяков на всеразличные ток-шоу, достигли своего апогея. В сериале об этом говорится в лоб, только вот непонятно, какую сторону займут создатели «Косы». Очень хотелось бы, чтобы ответ был резко отрицательным, ибо смотреть на бандитов, живущих на солидный куш от походов по телепрограммам, смотреть уже невыносимо.

«Косе» присущ некий лоск, отдающий декадансом и болезненным эстетизмом. Все эти распатроненные девушки с белыми лилиями в руках (причуда убийцы) выглядят многозначительно. Особенно, если обратить внимание на полисемантику слова «коса», которая в сериале одновременно является и топосом, и орудием убийства. На фоне царящего ссреди героев равнодушия, из-за которого каждого можно назвать косвеннным виновником гибели девушки, данное жонглирование выглядит многообещающе.

Пока же «Коса» не кажется каким-то прорывом. Особенно на фоне сериала «Метод», где и к следователю у зрителя было больше доверия, и его инсайты казались более внятными, и, главное, успешные расследования были почти в каждой серии. Но не исключено, что это первое впечатление – обманчивое.

Кадры с сайта kino-teatr.ru

