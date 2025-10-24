Metallica S&M Tribute сс имфоническим Оркестром, 13 ноября, ГКД

Metallica S&M Tribute сс имфоническим Оркестром, 13 ноября, ГКД

13 ноября в Государственном Кремлёвском дворце состоится грандиозное симфоническое шоу «METALLICA S&M TRIBUTE с СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ», воссоздающее концерт легендарной группы 1999-го года

Тогда Metallica впервые сыграла вместе с Симфоническим оркестром Сан-Франциско под управлением Майкла Кэймена хиты из всех своих вышедших на тот момент альбомов, кроме первого (Kill ’Em All, 1983 г.). Альбом S&M (Symphony and Metallica)  был выпущен как двойник на разных видах носителей и был продан в количестве 8 млн копий. Симфоническая версия The Call of Ktulu с этого альбома была награждена премией «Грэмми» в категории «Лучшее инструментальное исполнение». Альбом получил статус «платинового» в нескольких странах Европы.

С 2015 года Проект путешествует по миру (в диапазоне от Европы, Китая, США до стран Латинской Америки), собирая полные залы. Российские поклонники группы тоже получат возможность погрузиться в магию этого уникального музыкального перфоманса, в котором будут исполнены хиты «Металлики» с бережно воссоздаными оркестровыми аранжировками Майкла Кэймена. В концерте также прозучат более поздние композиции рок-легенды, не вошедшие в концертный альбом 1999-го года. В их числе: «Master of Puppets», «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «One», «Fade to Black», «The Unforgiven», «Seek & Destroy» и другие. Всего будет исполнено около 30 лучших песен «Металлики».

«Прошло 25 лет с момента выхода этого концертного альбома «Металлики», который был сыгран на сцене сан-франциского Berkley’s Community Theatre, и он до сих пор считается непревзойденным примером удачной коллаборации рока и симфонической музыки, да еще и на основе хитов великой группы. На сцене Кремля будет создана реконструкция этого уникального исторического музыкального события, магии, которая случилась на премьере шоу S&M. Это отдельный проект творчества «Металлики», который так и не был повторён ввиду исключительной сложности программы. И только на концертах «METALLICA S&M TRIBUTE с СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ» можно увидеть максимально приближенную версию того, как это задумывалось авторами», – поделились организаторы подробностями предстоящего шоу.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Сирия запросила у России военную и экономическую помощь
Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров заявил о невозможности немедленного прекращения конфликта на Украине
Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине
Избранное
Стерва «Кома» (интернет-сингл)
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Группировка Свердловск «Пятничная» (интернет-сингл)
Лидер F.P.G. отстаивал чистоту русского языка в свой день рождения
Фиги «Boy» (интернет-сингл)
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
Влияние витаминов на наш организм
Песня группы «Пилот» превратилась в историческую из-за исчезнувшего автобуса
Лидер «Конца фильма» призвал придерживаться традиционных отношений
Кинопремьера «Злой город»: Есть такая профессия — Козельск защищать!
Лидер F.P.G исполнил редчайшую песню на концерте памяти Виктора Цоя
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации