Metallica S&M Tribute сс имфоническим Оркестром, 13 ноября, ГКД

13 ноября в Государственном Кремлёвском дворце состоится грандиозное симфоническое шоу «METALLICA S&M TRIBUTE с СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ», воссоздающее концерт легендарной группы 1999-го года

Тогда Metallica впервые сыграла вместе с Симфоническим оркестром Сан-Франциско под управлением Майкла Кэймена хиты из всех своих вышедших на тот момент альбомов, кроме первого (Kill ’Em All, 1983 г.). Альбом S&M (Symphony and Metallica) был выпущен как двойник на разных видах носителей и был продан в количестве 8 млн копий. Симфоническая версия The Call of Ktulu с этого альбома была награждена премией «Грэмми» в категории «Лучшее инструментальное исполнение». Альбом получил статус «платинового» в нескольких странах Европы.

С 2015 года Проект путешествует по миру (в диапазоне от Европы, Китая, США до стран Латинской Америки), собирая полные залы. Российские поклонники группы тоже получат возможность погрузиться в магию этого уникального музыкального перфоманса, в котором будут исполнены хиты «Металлики» с бережно воссоздаными оркестровыми аранжировками Майкла Кэймена. В концерте также прозучат более поздние композиции рок-легенды, не вошедшие в концертный альбом 1999-го года. В их числе: «Master of Puppets», «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «One», «Fade to Black», «The Unforgiven», «Seek & Destroy» и другие. Всего будет исполнено около 30 лучших песен «Металлики».

«Прошло 25 лет с момента выхода этого концертного альбома «Металлики», который был сыгран на сцене сан-франциского Berkley’s Community Theatre, и он до сих пор считается непревзойденным примером удачной коллаборации рока и симфонической музыки, да еще и на основе хитов великой группы. На сцене Кремля будет создана реконструкция этого уникального исторического музыкального события, магии, которая случилась на премьере шоу S&M. Это отдельный проект творчества «Металлики», который так и не был повторён ввиду исключительной сложности программы. И только на концертах «METALLICA S&M TRIBUTE с СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ» можно увидеть максимально приближенную версию того, как это задумывалось авторами», – поделились организаторы подробностями предстоящего шоу.