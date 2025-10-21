16:02 21.10.2025

Немедленное прекращение огня на Украине не устранит первопричины конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться [по линии фронта]. <...> Ну, понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта», — приводит его слова газета «Известия».

Лавров подчеркнул, что Россия остается верной договоренностям, достигнутым в ходе переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в ходе саммита на Аляске. Он также указал, что администрация Трампа выражала понимание причин украинского кризиса.

По словам Лаврова, попытки немедленного прекращения огня не приведут к решению проблемы, так как не устранят фактический геноцид русского и русскоязычного населения, который осуществлялся Киевом еще до прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского. Лавров подчеркнул, что такие шаги будут означать отказ от дальнейшего урегулирования ситуации, включая восстановление прав русскоязычного населения Украины.

«Немедленное прекращение огня, о котором сейчас стали вновь вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, устранить ее первопричины, означало бы только одно — что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима», — заключил министр.