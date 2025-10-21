СМИ сообщили о приостановке подготовки к саммиту Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok

Подготовка саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время «приостановлена», сообщил корреспондент NBC Гаррет Хааке со ссылкой на чиновника Белого дома и еще несколько американских СМИ. По данным источника корреспондента NBC, американский лидер в настоящее время не видит готовности сторон к продвижению в вопросе урегулирования, пишет «Коммерсант».

«Первый телефонный разговор между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым был "продуктивным", но президент считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать продвижение вперед прямо сейчас»,— написал корреспондент NBC в соцсети X.

Вчера, 20 октября, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Канал CNN сегодня утром сообщил, что встреча Лаврова и Рубио пока отложена. По данным источника канала, в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на урегулирование военного конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США.

