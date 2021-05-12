Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь

10:12 12.05.2021

В истории вроде трагедии в Казани меньше всего надо слушать профессиональных политиков-демагогов, депутатов, обывателей-запретителей и праведных блогеров. Их посыл всегда один: ужесточить, запретить, усилить, умножить, заколотить двери

Весь день сегодня слышу помимо привычных призывов все запретить, включая разрешения на выдачу оружия, предложения ввести должности школьных психологов, увеличить число охранников, поставить огромные заборы, штрафовать за насилие в фильмах и на телевидении. Это все не в корень проблемы, друзья!

1. Психологи, может, и нужны, но казанский убийца был не школьником. Почти 20 летний жлоб. К психологам вообще много вопросов, в частности, к их квалификации. А по факту главным психологом должен быть и был всегда ранее - учитель.

2. Оружие можно купить только собрав кучу справок и пройдя кучу комиссий, причём комиссий реальных, без галочки. Если человек здоров, то как вы его оградите от покупки оружия? А парень был здоров, вёл себя хорошо, к нему не было вопросов. Другое дело, что здоровье сегодня есть, а завтра, хоп, и человека стукнуло!

3. Насилие пропагандировать нельзя, согласен. Но "Александр Невский" - насилие. "Они воевали за Родину" - насилие. "Белый Бим, Черное ухо" как пример трогательной заботы о собаке, от которого все плачут - тоже о насилии. В каждом фильме, где герой хотя бы раз бьет в морду кому-то - это тоже насилие. Вы всех собираетесь оштрафовать?

4. Охрана и так есть в каждой школе, более того, в каждом детском садике. Охрана в казанской школе успела блокировать двери и нажать на тревожную кнопку, и оба охранника получили ранения. Сколько еще надо охраны поставить - 5-10-15?

Мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь. Корень трагедии в другом. Бесы могут внезапно вселиться в любого, даже праведного человека. Без Бога в голове человек предоставлен дьяволу. Вот с этим у нас проблема. А не с охотничьим карабином.

Проблема в том, что государство до сих пор не сформулировало государственную идеологию. Национальную идеологию. Где, в том числе, по пунктам расписаны те вещи, которые морально воспримет всё общество. Столько-то заповедей в стиле "не убий". Набор догматов и канонов общественной жизни. В годы Российской империи это были возведенные в идеологию религиозные и патриотические заповеди. В годы СССР, где не было школьников-террористов, это был Кодекс строителя коммунизма, содранный почти целиком из Русской Православной Церкви, только герои и слова заменены.

В государстве, где есть национально-ориентированная идеология, должна действовать не система жесткого подавления и цензура мнения, а прививаемая с детства догматика, в лучшем смысле её слова. Где должны популяризироваться семейные ценности, человеколюбие, любовь к Родине, мораль, основанная и закрепленная на принципах главных конфессий России. Извращения, мат, асоциальность, оккультность, сектантство, идеология глобализма, мизантропия, культивируемая бытовая и социальная ненависть - без них не обойдется ни одно общество - это не должно быть нормой, это не должно быть жестоким запретом, ибо любой запрет крайне привлекателен, но это должно быть не модным, не крутым, смешным, иллюзорным, предаваться остракизму и выдаваться за отклонение.

А если уж совсем всё упрощать, то, конечно, подобные Казани трагедии - это ещё одна возможность внимательнее смотреть на то, как проходит детство в стране. Всё оттуда идет. Не влезать в семьи, а анализировать, почему такое происходит. Казанский юноша, похоже, пришёл в осатанение не просто так. У него были проблемы в семье, с самооценкой. Но даже выявив такого потенциального неустойчивого человека, как вы влезете к нему в голову и предугадаете его дальнейшие действия? Это очень сложная криминально-психиатрическая проблема. И как мы знаем, после развала СССР воинствующая диссидентура первым делом развалила отечественную психиатрию, полагая её карающим мечом государства. А она не мечом была. Она людей спасала. В том числе и от людей.