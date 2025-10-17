В Кремле прокомментировали выбор Венгрии как места встречи Путина и Трампа

Венгрия занимает особенную позицию с точки зрения суверенитета, что вызывает уважение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выборе Будапешта как места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Венгрия как страна и НАТО, и ЕС все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания своих интересов. Это вызывает уважение лидеров», — приводят его слова «Известия».

16 октября Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии и назвал прошедший телефонный разговор с президентом России продуктивным. Позднее он заявил, что надеется провести саммит в течение двух недель.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сам разговор состоялся по инициативе Путина, который начал беседу с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. Отмечается, что Трамп упомянул Будапешт как место встречи с Путиным, а тот в ответ поддержал такой выбор.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2025, 22:35
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    В чем она выражается суверенность Венгрии,в том что Венгрия сидит на дотациях ЕС ?

  2. 17.10.2025, 21:02
    Гость: сергей-57

    какая кроатия ?? какая серия ??
    на карту взгляни.... чёрное море, булгария и сербия

  3. 17.10.2025, 21:00
    Гость: с другой стороны нетан посещал венгрию

    что позволено юпитеру, то не позволено быку....

  4. 17.10.2025, 20:22
    Гость: о,да-тот же Б.Нетаньяху

    посещал Венгрию, хотя МУС...ну вы сравнили!
    Тот же Трамп посетмл Израиль, выступал в Кнессете и ЭТО был всеизраильский праздник и всеобщее ликование.При чет тут Су_24-это не помешало лететь туда российской делегации.
    У вас,Любезный,с логикойплохо

  5. 17.10.2025, 18:50
    Гость: креало

    кто самостоятельный-Орбан! Очевидно это такой тонкий юмор Орбан сидит на зарплате Кремля давно и плотно Вот и выступает на стороне России зная что ему это ничем не грозит К сожалентю ЕС так устроен что выгнать это прохиндея невозможно Только естественный процесс-выборы

Все комментарии (18)
