В Кремле прокомментировали выбор Венгрии как места встречи Путина и Трампа
Венгрия занимает особенную позицию с точки зрения суверенитета, что вызывает уважение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выборе Будапешта как места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Венгрия как страна и НАТО, и ЕС все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания своих интересов. Это вызывает уважение лидеров», — приводят его слова «Известия».
16 октября Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии и назвал прошедший телефонный разговор с президентом России продуктивным. Позднее он заявил, что надеется провести саммит в течение двух недель.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сам разговор состоялся по инициативе Путина, который начал беседу с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. Отмечается, что Трамп упомянул Будапешт как место встречи с Путиным, а тот в ответ поддержал такой выбор.
