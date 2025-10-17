В Кремле прокомментировали выбор Венгрии как места встречи Путина и Трампа

14:20 17.10.2025

Венгрия занимает особенную позицию с точки зрения суверенитета, что вызывает уважение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выборе Будапешта как места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Венгрия как страна и НАТО, и ЕС все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания своих интересов. Это вызывает уважение лидеров», — приводят его слова «Известия».

16 октября Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии и назвал прошедший телефонный разговор с президентом России продуктивным. Позднее он заявил, что надеется провести саммит в течение двух недель.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сам разговор состоялся по инициативе Путина, который начал беседу с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. Отмечается, что Трамп упомянул Будапешт как место встречи с Путиным, а тот в ответ поддержал такой выбор.