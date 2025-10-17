Дмитриев предложил построить между Россией и США подземный тоннель
Соединить Россию и США через Берингов пролив можно менее чем за восемь лет и потратив меньше $8 млрд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Представьте, что вы соедините Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина–Трампа — 70-мильным путем, символизирующим единство», — написал Дмитриев в соцсети X.
По его словам, при использовании традиционных технологий строительство обошлось бы в более чем $65 млрд, однако применение решений компании The Boring Company Илона Маска позволит сократить затраты почти в восемь раз — до менее чем $8 млрд, пишет "Интерфакс".
Дмитриев отметил, что проект можно реализовать за восемь лет, а тоннель откроет новые возможности для грузового железнодорожного сообщения, совместной разработки ресурсов и создания рабочих мест.
Он также подчеркнул, что такой мегапроект может сделать The Boring Company «самым выдающимся новатором в сфере инфраструктуры».
