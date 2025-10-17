Дмитриев предложил построить между Россией и США подземный тоннель

Соединить Россию и США через Берингов пролив можно менее чем за восемь лет и потратив меньше $8 млрд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Представьте, что вы соедините Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина–Трампа — 70-мильным путем, символизирующим единство», — написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, при использовании традиционных технологий строительство обошлось бы в более чем $65 млрд, однако применение решений компании The Boring Company Илона Маска позволит сократить затраты почти в восемь раз — до менее чем $8 млрд, пишет "Интерфакс".

Дмитриев отметил, что проект можно реализовать за восемь лет, а тоннель откроет новые возможности для грузового железнодорожного сообщения, совместной разработки ресурсов и создания рабочих мест.

Он также подчеркнул, что такой мегапроект может сделать The Boring Company «самым выдающимся новатором в сфере инфраструктуры».

 

 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2025, 16:48
    Гость: Защитнику

    В случае реального противостояния с Западом, Калининград будет немедленно отрезан СОВСЕМ.
    А что касается Владивостока, речь об автомобильном транспорте, тем более, что в эту тему столько финансов было вложено, что, минимум, трижды можно было построить автобан. Ну, примерно, как в космодромом Восточный.

  3. 17.10.2025, 16:32
    Гость: Путник

    Главное не как голосуют, а как считают. Ты серьёзно полагаешь, что выборы это реальность и демократия?

Все комментарии (45)
Выбор читателей
Ушаков: сплоченную ненависть европейцев к России трудно пробить
Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
Суд изъял у экс-судьи Верховного суда РФ Момотова активы на 9 млрд рублей
Избранное
Леонид Федоров и Дмитрий Озерский, 8 октября «16 Тонн»
«Ария» превратила «таинственный корабль» на Москве-реке в «Летучего Голландца»
Паша КлещЪ «Все»
Alterium «Of War And Flames»
«То ли восхищаться, то ли пожалеть»: восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Глава Ярославской области Евраев стал аутсайдером рейтинга российских губернаторов
Трейлер к музыкальному фильму «Астроскоп. Смотрим на звезды»
Jimi Tenor Band, 13 сентября, «16 Тонн»
Идеи Трампа вовсе не безумны. Госдолг в криптовалюте, победа за счет ИИ
Сергей Бобунец, 15 апреля, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации