Алексей Кортнев подарил Дмитрию Хоронько песню Чарли Чаплина

Дмитрий Хоронько отметил со своим оркестром 50-летие в театре «Школа современной пьесы» 25 февраля

У нас были великолепные Андрей Миронов и Олег Даль, не только неподражаемо игравшие в кино, но и искрометно исполнявшие песни. В какой-то момент казалось, что традиции актерского пения в России безвозвратно утрачены, ведь те киноартисты, которые регулярно выступают с концертами, делают это, мягко говоря, недостаточно выразительно. Но у нас есть Юрий Гальцев и есть Дмитрий Хоронько, которые по прежнему удерживают высокую планку уже на современном этапе и с учетом реалий времени.

На сцене «Школы современной пьесы» «Хоронько-оркестр» дал почти двухчасовой концерт. Исполнив «Утро карнавала», Дмитрий Хоронько признался, что отметил юбилей еще 29 августа минувшего года, но из-за эпидемиологических ограничений вынужден уже праздновать 50,5 лет, хотя «дата хорошая, зеркальная». По понятным всем причинам, в это непростое время актер сильно поменял программу, концерта, сделав ее более лирической. «Но, главное - мы здесь и мы живы», - подытожил он.

Почти как манифест прозвучала в новых обстоятельствах песня «Бал господень», разыгранная в лицах. В интерпретации Дмитрия Хоронько Шут выносил монарху приговор противным скрипучим шамкающим голосом. Использовав шпигралку, артист сымпровизировал, обмотав листом микрофон и превратив его в подобие перкуссии. Перфоманс очень впечатлял.

Бенефис не обошелся без гостей, парад которых возглавила Ирина Аляерова. С ней вместе юбиляр играет в спектакле «Школы современной пьесы» «Шинель / Пальто». Вдвоем же они показали несколько музыкальных номеров из этой постановки. Опять же, возникали мысли о креативном переосмыслении традиций советской школы актерского пения. Если 40 лет назад Ирина Алферова пела с Александром Абдуловым на белых конях «Рассвет-закат», то в тандеме Дмитрием Хоронько она раскрывала более приземленные и травестированные темы. Однако делалось это ничуть не менее убедительно.

Еще одним новшеством Дмитрия Хоронько стала неожиданная интерпретация детских песен. Себя он назвал «старым папой» - в том смысле, что хоть и поздно стал отцом, но любит возиться со своими детьми и петь им песни — отнюдь не Моргенштерна. В том, что после таких сеансов контрастного пения из таких чад может возникнуть что-то стоящее, воочию убедились зрители концерта. В «Вот оно какое наше лето» Хоронько с нескрываемой брезгливостью упоминал о жабе и со значением адресовал строчку «ягоды в лесу горят пожаром» увиденному в зале случайному мальцу. А в «Ля-ля-ля, жу-жу-жу» нагнав жути, Хоронько заметил: «Представьте себе — это была детская песня» - и поймал в последний момент рухнувшую от его напора микрофонную стойку.

Ничуть не меньше «жгли» и остальные гости концерта. Сергей Шустицкий спел написанную специально к 29 августа поздравительную песню, в которой «юбилей» рифмовался с «налей». Это был креатив поэта Сергея Плотова, который тоже выступил на вечере с совершенно убойными стихами. А Алексей Кортнев спел под гитару пару переведенных им недавно стандарта «Жил один чудак», который в оригинале пел Нет Кинг Коул и «Знай, слезы лить ошибка». Эти песни юбиляр получил в подарок во всех отношениях, ибо лидер «Несчастного случая» великодушно позволил их ему исполнять в таких вариантах.

Одухотворенный Дмитрий Хоронько зарядил свой ранний номер «Чубчик» так, что у бывалых зрителей, как и 20 лет назад, пошли мурашки по коже. Не снижая градуса, актер на таком же накале исполнил «А нам все равно». После такой самоотдачи высказанное артистом опасение «боюсь, что мы можем потерять любовь» уже показалось напрасным.

