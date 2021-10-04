Илья Черт описал нынешнее состояние «Пилота» фразой Земфиры

Группа «Пилот» проводила лето большим концертом в столичном клубе Gipsy 30 сентября

Илья Черт как мало кто может быть органичным и задушевным в акустическом формате. Но такие концерты он дает крайне редко, предпочитая им грохот и надрыв бескомпромиссного электричества. Запоздалые проводы лета — отличный повод погрустить и «помедитировать» на последние лучики стремительно теряющего свое тепло солнца. Но и здесь «Пилот» не стал отказываться от рок-саунд, сделав всего лишь несколько избирательных уступок в пользу камерности.

Одна из них заключалась в том, что Илья Кнабенгоф весь концерт выступал сидя. Правда, и здесь он сослался на последствия неких «летних приключений». Первые песни программы как нельзя лучше подходили к такой диспозиции - «Золотыми кольцами» и «Смешная сестренка лета».

Привкус августовской горечи имела «Дожди». Дело в том, что она стала последней работой для скончавшегося 8 августа 2014-го «пилотовского» гитариста Виктора Бастракова. В контексте альбома «Пандора» согруппники решили посвятить эту элегию его памяти. А песней «Со мной» Илья Черт помянул автора ее текста Светлану Кабаеву, покинувшею границы этого мира в марте прошлого года.

Песня «Сегодняшним днем» возвратила зрителей к необходимости ценить каждое прожитое мгновение здесь и сейчас. А «Путь к закрытым городам» напомнила Илье Черту о самом необычном концерте «Пилота» в закрытых местах. Знакомый судья пригласил группу сыграть на праздничном вечере в честь 8 марта. Мотивация была бронебойной: мужчин в суде всего двое, а как развлекать молоденьких сотрудниц — никто не знал, поэтому эту почетную миссию делегировали всеведущему Черту. В процессе рассказа он внезапоно вспомнил и о выступлении в «школе милиции», но уж подробности этого приключения решил оставить при себе.

«100 000 номеров» вернула бывалых поклонников к акустическим сейшенам 20-летней давности, с которых она и начинала свое шествие. Спокойно и без излишнего ажиотажа песня побуждала приветливо махать рукой певцу. Но далнко не все зрители Gipsy предпочитали выражать эмоции так сдержанно. Стайка разгоряченных фанатов громогласно и настойчиво требовала у любимцев «Братишку» и «Сибирь».

Ни того, ни другого они не получили, зато мудрый Илья Преподал им урок, способный привести к просветлению. Когда пришел черед заказа на «Где ты» (тоже не спетую), Черт оживился и принялся фантазировать насколько круто было бы приводить витающих людей в чувство простым вопросом неожиданным вопросом «Где ты?». Не факт, что, в свою очередь, шумные почитатели поняли смысл этих слов. Но к консенсусу обе стороны пришли, когда Илья Кнабенгоф посвятил неким присутствовавшим в зале «старым хиппи 70-х» песню «Кеды со звездами». «Илюха, это же мы — мы тут!» - оживились горлопаны, ничуть не смущаясь тем фактом, что в 70-е их еще не было на белом свете.

Подобные нестыковки сам певец объяснил довольно просто, посвятив песню «Сумасшедшим жить легко» образовавшемуся в клубе «маленькому филиалу дурдома» и пояснив, что в нездоровом обществе всякий нормальный человек провозглашается психопатом. На деле же поклонники «Пилота» оказались очень даже пытливыми людьми. Специально для них по поводу песни «156-й» Илья Черт рассказал, что означенный маршрут автобуса его слушатели в каких только городах не искали (и, главное, находили!), но на самом деле такой автобус курсирует в Москве в районе Коломенской.

Те поклонники «Пилота», которые привыкли держать руку на пульсе и постоянно отслеживать новинки, внакладе тоже не остались. Для них были сыграны «Заживо» и «Архангельск». Последняя, как известно, в студийной версии записана в дуэте с Таней Булановой. В Gipsy Илья Черт, естественно, справился с вокальными партиями справился сам. Но, возможно, Татьяна Буланова появится на юбилейном концерте «Пилота», назначенном на 19 февраля 2021 года. Возможно, к тому времени подоспеет и новый альбом команды. Нынешний этап работы над пластинкой Илья Кнабенгоф охарактеризовал словами Земфиры: «Пишу альбом, пока все нравится».