Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр
Президент России Владимир Путин направил поздравление с 10-летним юбилеем Президентскому центру Бориса Ельцина в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Ельцин-центра.
«В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества»,— рассказали «Коммерсанту» в президентском центре.
Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента Бориса Ельцина. Он был открыт 25 ноября 2015 года по ФЗ №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» как научно-исследовательский центр для проведения научных и обучающих конференций. На церемонии открытия присутствовал Владимир Путин. На строительство потратили более 7 млрд руб. Его площадь составляет 88 тыс. кв. м.
В октябре 2024 года филиал Ельцин-центра открылся в Москве, он располагается в исторической усадьбе Долгоруковых-Бобринских.
Комментарии читателей Оставить комментарий
то есть чинуша самовольно и от его имени ??
вполне может быть....
Спасайся, кто может! Нас предали! Мы - в ...!
путь в никуда.
Выдающиеся результаты исполнения полномочий. Уже 40 лет пробы негде ставить.
зачтен.