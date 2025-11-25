Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр

Президент России Владимир Путин направил поздравление с 10-летним юбилеем Президентскому центру Бориса Ельцина в Екатеринбурге, сообщили  в пресс-службе Ельцин-центра.

«В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества»,— рассказали «Коммерсанту» в президентском центре.

Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента Бориса Ельцина. Он был открыт 25 ноября 2015 года по ФЗ №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» как научно-исследовательский центр для проведения научных и обучающих конференций. На церемонии открытия присутствовал Владимир Путин. На строительство потратили более 7 млрд руб. Его площадь составляет 88 тыс. кв. м.

В октябре 2024 года филиал Ельцин-центра открылся в Москве, он располагается в исторической усадьбе Долгоруковых-Бобринских.

    Гость: президентов Российской Федерации, прекративших исполнение св

    Выдающиеся результаты исполнения полномочий. Уже 40 лет пробы негде ставить.

