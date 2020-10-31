Кредитная история и что на нее влияет

17:37 31.10.2020

При получении банковских займов и некоторых небанковских займов информация о них включается в Бюро кредитной информации (БКИ)

БКИ не только архивирует данные о заключенных кредитных соглашениях, но также обновляет информацию о способе погашения основной суммы и процентных платежей. Плохая кредитная история означает, что банк откажется предоставить другой кредит.

Кредитная история проверяется банком каждый раз, когда клиент хочет взять финансовое обязательство, как кредиты наличными, так и воспользовавшись предложением на кредитной карте .

Её важность имеет решающее значение, потому что это от этого зависит, получит ли человек положительный ответ от банка. Бюро кредитной информации играет ключевую роль в архивировании данных из кредитной истории клиента .

Кредитная история - что это?



Есть много разговоров в контексте кредитования или кредитной истории . Что именно это и почему это так важно для банков или кредитных компаний, которые предоставляют финансовые обязательства клиентам?

Кредитная история - это все данные о конкретном клиенте, собранные в Бюро кредитной информации.

Это относится как к погашенным в настоящее время кредитам и займам, так и к тем обязательствам, которые уже были погашены. Одной из ключевых данных, которые можно получить, является своевременное погашение основной суммы и процентов. Это относится ко всем кредитным продуктам, которые клиент использовал или использовал в последние несколько лет, включая кредитные карты или счета .

Почему кредитная история записывается в БКИ? В целях уменьшения риска для кредиторов, которые знают, будет ли лицо, подающее заявление на финансовое обязательство, надежно погашать выплаты.

Кредитная история начинается, когда клиент подписывает кредитное соглашение с кредитными компаниями, которые заключили соглашения о сотрудничестве с БКИ. Данные клиента также отправляются в БКИ каждый раз, когда клиент обращается за кредитом или кредитным продуктом, например, по ипотечным кредитам .

После предоставления БКИ регулярно получает информацию о том, как вы оплачиваете свой долг - вовремя или с задержками. Данные передаются и обновляются не реже одного раза в неделю, пока ответственность не будет погашена в полном объеме.

Какое значение имеет кредитная история при подаче заявки на кредит?



Оценка кредитной истории является одним из наиболее важных этапов проверки клиента, подающего заявку на кредит. Это один из элементов оценки кредитоспособности, особенно когда речь идет о большом кредите. Положительная оценка вашей кредитной истории может в конечном итоге повлиять на решение вашего банка о финансировании.

При проверке истории клиента банк сразу же видит, какие обязательства человек получил ранее, есть ли у него какие-либо ссуды или выплаты, и были ли взносы выплачены вовремя, и если да, то как долго он платил. Положительная кредитная история может помочь клиенту получить кредит и изменить ценовые условия предложений.

Задержки погашения ранее взятых обязательств, скорее всего, помешают получить кредит. Кредитная история является одним из ключевых факторов, которые банк должен учитывать при оценке кредитного риска, связанного с обязательством.

Кредитная история и ипотека



Отсутствие кредитной истории может быть мешающим, особенно если клиент подает заявку на долгосрочную ипотеку. Кредитная история будет тщательно проверена банком. Если она положительна и ипотека заключена после своевременного погашения ранее взятого обязательства, то это работает в пользу клиента и может сильно повлиять на кредитное решение.

История кредита начинается, когда средства взяты, и будет регулярно обновляться, когда клиент выплачивает следующие основные и процентные платежи.

Что влияет на вашу кредитную историю?



БКИ архивирует информацию о выданных кредитах и кредитах клиентов. В истории кредитования он предоставляет информацию о заключенных кредитных соглашениях, данные о способе погашения обязательств, задержках с рассрочкой платежа или окончательном погашении кредита или займа у кредитора.

Стоит подчеркнуть, что положительные и отрицательные ситуации влияют на общую кредитную историю. Своевременное погашение обязательства создает положительную кредитную историю клиента.

Это выгодно в ситуациях, когда клиент досрочно погашает весь или часть кредита. С другой стороны, задержки с выплатой взносов означают, что мы имеем дело с отрицательной кредитной историей в будущем.

Положительные данные в БКИ обрабатываются с согласия клиента, что может быть выражено во время погашения кредита или до 5 лет после его погашения. Ситуация иная, если кредит не погашен вовремя. Тогда даже без согласия клиента данные о нем могут быть обработаны в БКИ в течение 5 лет - должны быть выполнены следующие условия:

• отсрочка погашения кредита превысила 60 дней,

• 30 дней прошло с тех пор, как финансовое учреждение (банк или кредитная компания), в котором клиент имеет задолженность по оплате, сообщило ему о намерении обработать данные по этому кредиту.

Как оценивается ваша кредитная история?



Банки обязаны контролировать базы данных БКИ всякий раз, когда клиент обращается за кредитом. Затем в бюро отправляется запрос о кредитной истории заявителя. Это подлежит их оценке.

Общая положительная кредитная история означает, что клиент становится более надежным в глазах банка и с большей вероятностью получит не только положительное кредитное решение, но также кредит или займы на большую сумму.

Отрицательные данные о клиентах свидетельствуют о задержках с погашением взносов и о том, что клиент, возможно, не погасил свои текущие обязательства в срок. Тогда нужно учитывать, что банк отклонит заявку на кредит .

Создание хорошей истории в БИК - как это сделать?



Хорошая кредитная история очень важна для клиента, который подает заявку на другое обязательство в банке или кредитной компании, которая контролируется БКИ, прежде чем предоставлять кредит. Это увеличивает возможность получения кредита без проблем.

Какое влияние оказывает плохая кредитная история на БИК?



Плохая кредитная история, в которой есть информация о серьезных задержках с погашением основного долга и процентных платежей по ранее принятым обязательствам, фактически препятствует получению кредита в банке.

Если при проверке потенциального заемщика окажется, что его кредитная история отрицательна, банк не захочет рисковать и выдавать клиенту новый кредит.

Есть исключения из этого правила - если клиент уже погасил свои обязательства вместе с пени за задержки. Банк может оценить тот факт, что заемщик сумел выбраться из долгов.

Можно ли очистить свою кредитную историю в БКИ?



Плохая кредитная история вызывает проблемы с получением займов и кредитов в будущем. Люди, у которых есть долги, задаются вопросом , можно ли очистить историю, чтобы иметь возможность получить еще одно финансовое обязательство. По сути, вы не можете удалить плохие записи, если они были размещены в соответствии с законом.

История может быть очищена, если кредит был погашен вовремя, и заемщик отозвал свое согласие на обработку информации кредитором или прошел 5-летний период с момента погашения неоплаченного кредита.

Очистка истории также выполняется по требованию заемщика, представленному кредитору, если база данных содержит устаревшую или ложную информацию об обязательствах клиента.

Нет кредитной истории - что это значит?



Проблемной для банков является «пустая история», то есть отсутствие кредитной истории клиента. Банки не знают, чего ожидать от клиента, который еще не имел возможности брать кредиты.

Прежде чем подавать заявку на кредит в банке, стоит взять на себя небольшое финансовое обязательство, даже если вы хотите заключить договор рассрочки. Регулярное погашение взносов позволит сформировать позитивную историю в БКИ.

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