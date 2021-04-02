Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»

15:47 2.04.2021

Первый концерт проекта «ГОРШЕНЕВ» состоялся 14 апреля 2019 года на сцене московского Главклуба

И практически ровно 2 года спустя – 09 апреля 2021 года здесь же пройдет празднование дня рождения группы – 2 лет свободы!

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особенном представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.

Отметив в 2018 году с размахом 20-летие коллектива серией масштабных концертов фронтмен объявил о прекращении её существования. Финальным аккордом стало грандиозное выступление на фестивале «Нашествие-2018», где свет, звук и драматургия шоу достигли своего апогея.

Однако уже через несколько месяцев Алексей Горшенев, перелистнув страницу своего многолетнего пути, начал работу над новым проектом - группой «ГОРШЕНЕВ». Арендовав небольшую студию в самом сердце рок-н-ролльного Петербурга и обустроив её по своему вкусу и своими руками, Алексей приступил к созданию нового материала и репетициям с новым составом музыкантов, среди которых гитарист Jane Air Сергей Григорьев и Евгений Лебедев из группы «Удаленный проект».

Начало 2019 года ознаменовалось выходом первой песни от проекта «Горшенев» под названием «Имена». Композиция попала в хит-парад «Чартова дюжина» на «Нашем радио» и вскоре заняла там 1-е место. За ними последовали треки «Царь зверей» и «Одиночество». Все новые песни, а также главные хиты «Кукрыниксов» группа представила на своем первом концерте.

Далее последовало выступление на «НАШЕСТВИИ» и большой осенний тур по стране. Прямо в разгар турне проект «Горшенев» выпустил долгожданный EP «Крутится карусель», в который вошли четыре трека. Полноформатный альбом под названием «Звездный мусор» вышел 24 апреля 2020 года, песни с которого в «живом» исполнении поклонники должны были услышать на концертах в тот же весенний период, но ворвавшиеся в мировую жизнь коронавирусные ограничения скомкали практически все планы, вследствие чего концертная презентация «Звездного мусора» в столице переносилась дважды и в конце-концов была проведена в начале декабря 2020 года.