Разработчик «Федора» начал создавать робота для открытого космоса
Разработчик слетавшего в космос человекоподобного робота «Федор» (был запущен в 2019 году на корабле «Союз МС-14») НПО «Андроидная техника» начало работы по изготовлению робота проекта «Теледроид», который будет использоваться для работ в открытом космосе.
«К работам [по изготовлению робота] уже приступили с 1 декабря 2020 года», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.
При этом отмечается, что контракт на разработку робота с Роскосмосом еще не подписан. «Сейчас контракт находится на завершающей стадии, вся техническая часть подписана. Осталось, по сути, подписание юридической и экономической части», - рассказали в пресс-службе.
Первый блок работ будет включать в себя разработку рабочей конструкторской документации и изготовление нескольких прототипов.
Ранее сообщалось, что во второй половине текущего года могут начаться испытания первого образца робота для открытого космоса. Также отмечалось, что роботом «Теледроид» можно будет управлять как с МКС, так и с Земли.
Напомним, в начале недели стало известно, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. По информации в СМИ, данное решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
- космический чубайс.
А в чем собственно проблема, открыли лю, и Федора на свежий вакуум) или там что-то другое, что требует герметизации и прочих работ для сохранения железяки?
уже озолотил рогозиных.
— просить прокурора республики т. Крыленко привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.
Что за жлобское "Россию исключили из Gateway". Россию не устроили условия, как вы и пишете. А это абсолютно разные вещи. "Исключили" это когда мы бы были согласны, а они нет.