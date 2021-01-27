Разработчик «Федора» начал создавать робота для открытого космоса

20:14 27.01.2021

Испытания первого образца робота для открытого космоса могут начаться во второй половине 2021 года

Разработчик слетавшего в космос человекоподобного робота «Федор» (был запущен в 2019 году на корабле «Союз МС-14») НПО «Андроидная техника» начало работы по изготовлению робота проекта «Теледроид», который будет использоваться для работ в открытом космосе.

«К работам [по изготовлению робота] уже приступили с 1 декабря 2020 года», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

При этом отмечается, что контракт на разработку робота с Роскосмосом еще не подписан. «Сейчас контракт находится на завершающей стадии, вся техническая часть подписана. Осталось, по сути, подписание юридической и экономической части», - рассказали в пресс-службе.

Первый блок работ будет включать в себя разработку рабочей конструкторской документации и изготовление нескольких прототипов.

Ранее сообщалось, что во второй половине текущего года могут начаться испытания первого образца робота для открытого космоса. Также отмечалось, что роботом «Теледроид» можно будет управлять как с МКС, так и с Земли.

Напомним, в начале недели стало известно, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. По информации в СМИ, данное решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.