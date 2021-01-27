Разработчик «Федора» начал создавать робота для открытого космоса

МКС

Испытания первого образца робота для открытого космоса могут начаться во второй половине 2021 года

Разработчик слетавшего в космос человекоподобного робота «Федор» (был запущен в 2019 году на корабле «Союз МС-14») НПО «Андроидная техника» начало работы по изготовлению робота проекта «Теледроид», который будет использоваться для работ в открытом космосе.

«К работам [по изготовлению робота] уже приступили с 1 декабря 2020 года», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

При этом отмечается, что контракт на разработку робота с Роскосмосом еще не подписан. «Сейчас контракт находится на завершающей стадии, вся техническая часть подписана. Осталось, по сути, подписание юридической и экономической части», - рассказали в пресс-службе.

Первый блок работ будет включать в себя разработку рабочей конструкторской документации и изготовление нескольких прототипов.

Ранее сообщалось, что во второй половине текущего года могут начаться испытания первого образца робота для открытого космоса. Также отмечалось, что роботом «Теледроид» можно будет управлять как с МКС, так и с Земли.

Напомним, в начале недели стало известно, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. По информации в СМИ, данное решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.01.2021, 21:39
    Гость: Ога....

    А в чем собственно проблема, открыли лю, и Федора на свежий вакуум) или там что-то другое, что требует герметизации и прочих работ для сохранения железяки?

  4. 27.01.2021, 21:01
    Гость: ИиП

    — просить прокурора республики т. Крыленко привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.

  5. 27.01.2021, 20:27
    Гость: Иван Иваныч

    Что за жлобское "Россию исключили из Gateway". Россию не устроили условия, как вы и пишете. А это абсолютно разные вещи. "Исключили" это когда мы бы были согласны, а они нет.

Все комментарии (6)
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