Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.
По словам источника, данное решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.
Как напоминает агентство, в 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве станции орбите Луны Gateway. Позже гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в программе, так как стране отвели "недостаточно большую роль", сам же проект он назвал американоцентричным.
Рогозин отмечал, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, по примеру Международной космической станции.
На текущий день, представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рагозин нужен только в России бабло отмывать. А в Америке ему цену хорошо знают.
Уж эти мне сказочники ...
Правильно сделали нет никаких экспертов в россии. Смешно слушать этого клоуна рогозина
Большая рогатка из кедра, резинка из шины Белаза....
России надо мавзолей под Геленджиком достроить, правда чей он секрет Полишинеля, так что наука у нас свернута