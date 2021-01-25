Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, данное решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

Как напоминает агентство, в 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве станции орбите Луны Gateway. Позже гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в программе, так как стране отвели "недостаточно большую роль", сам же проект он назвал американоцентричным. 

Рогозин отмечал, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, по примеру Международной космической станции. 

На текущий день, представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2021, 20:00
    Гость: Гость

    Рагозин нужен только в России бабло отмывать. А в Америке ему цену хорошо знают.

  3. 25.01.2021, 16:58
    Гость: сергей

    Правильно сделали нет никаких экспертов в россии. Смешно слушать этого клоуна рогозина

  5. 25.01.2021, 16:38
    Гость: Денег нет

    России надо мавзолей под Геленджиком достроить, правда чей он секрет Полишинеля, так что наука у нас свернута

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