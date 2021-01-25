Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

09:55 25.01.2021

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, данное решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

Как напоминает агентство, в 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве станции орбите Луны Gateway. Позже гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в программе, так как стране отвели "недостаточно большую роль", сам же проект он назвал американоцентричным.

Рогозин отмечал, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия, по примеру Международной космической станции.

На текущий день, представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.