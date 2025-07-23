В Госдуме объяснили, как умерший депутат смог проголосовать 11 раз
Отметки о голосовании депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Тарасенко на пленарном заседании 22 июля, в ходе которого было объявлено о его смерти, стали результатом технического сбоя. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко.
Согласно данным сайта Госдумы, Тарасенко успел проголосовать 11 раз — по повестке, по вопросу денонсации Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, по вопросу поддержки гражданских жен погибших бойцов спецоперации, а также по ряду других вопросов.
Последний раз он «нажал» на кнопку в 13 часов 40 минут, а уже через час спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что Михаил Тарасенко умер, и предложил почтить его память минутой молчания. «Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее»,— заявил господин Володин.
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Был такой анекдот:
Дед приходит на избирательный участок, спрашивает, а бабка моя уже проголосовала? Ему отвечают, да, а вы что не вместе ходите? Дед говорит- да она померла 10 лет назад, никак её тут застать не могу.."
Шутки шутками- мой приятель много лет видит фамилию своего умершего отца в списках на избирательном участке. И каждый раз тот успевает "проголосовать". Он и жалобы писал и в прокуратуру, всё бес толку. Призрак родителя упорно голосует каждый раз (и каждый раз за ЕР?). И каждый раз ему объясняют, мол это ошибка, её исправят, чего вы так переживаете, а уже прошло 16 лет.
В США в выборах участвуют давно умершие. Едросы тоже не отстают от тех, перед которыми они на полусогнутых. Технический сбой 11 раз и в течении дня, только у одного. Сосед изъявлял последнюю волю перед призывом в мир иной.
Врут и не краснеют.