Россия впервые запустила в космос робота Fedor

08:33

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Как пишет РИА Новости, ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовал с космодрома Байконур в Казахстане в 6:38 по московскому времени.

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС. С этого момента робот "Федор" может считаться космонавтом, потому что преодолел условную границу на высоте сто километров над Землей.

"Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток. Сближение корабля со станцией и его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента станции должна пройти в автоматическом режиме в 8:30 по московскому времени 24 августа.

Во время пребывания робота на МКС с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.