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Россия впервые запустила в космос робота Fedor

08:33 22.08.2019
Скриншот с YouTube
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Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Как пишет РИА Новости, ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовал с космодрома Байконур в Казахстане в 6:38 по московскому времени.

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС. С этого момента робот "Федор" может считаться космонавтом, потому что преодолел условную границу на высоте сто километров над Землей.

"Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток. Сближение корабля со станцией и его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента станции должна пройти в автоматическом режиме в 8:30 по московскому времени 24 августа.

Во время пребывания робота на МКС с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

Темы: Космонавтика в России, Международная космическая станция, Новые технологии, Робототехника
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 14:59
Гость: трек

Во-во! Ключевые слова в Вашем ответе - "...космодром "восточный " ОТДАН..." Далее без комментов. Бухтите дальше о том "когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной..." Чего там на сайте Роскосмоса прочесть то нужно?
―А если взять разворовывание по финансовым затратам на строительство этого космодрома, выполненных нашим Роскосмосом, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня.Или втрое больше, чем восстановление Нотр Дам де Пари... что в переводе означает собор Парижской богоматери.
―Какой-какой матери?
―Парижской. Бога... матери.
22.08.2019, 13:56
Гость: Иван Иваныч

Ну зайди на канал Роскосмоса, саркастичный ты наш, по заголовку безошибочно определяющий схему робота и его комплектующие. И ты узнаешь, что космодром "восточный " отдан под пуски Ангары. А эта ракета называется Союз. Но нет: жажда проколотить понты сильнее,
22.08.2019, 13:50
Гость: ЭТО тот

внутри которого сидит человек?
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