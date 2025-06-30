У инфляции в России нашли виновных, ими оказались пенсионеры

10:40 30.06.2025

Изменение возрастной структуры и старение населения оказывает на российскую экономику проинфляционное влияние. К такому парадоксальному выводу пришли в ходе исследования эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центробанка (ЦБ)

В качестве объяснения они привели две гипотезы. Первая – старшее поколение успело пережить столько кризисов, что оно отучилось верить официальным обещаниям низкой инфляции. Второе – старшее поколение часто вынуждено больше тратить из-за того, что берет на себя обеспечение детей, в том числе взрослых, а также внуков, позволяя молодому поколению экономить хотя бы на некоторых расходах на базовые товары и услуги.

Влияние изменений возрастной структуры населения на инфляцию остается в научном сообществе дискуссионным. Одни исследования обнаруживают дефляционный эффект старения населения, то есть увеличения продолжительности жизни с одновременным снижением среднего уровня рождаемости. Чем больше пожилых, тем медленнее растут цены из-за затухания потребительской активности. Другие работы, наоборот, доказывают проинфляционный эффект старения из-за особых потребительских стратегий старших поколений, активно пользующихся на пенсии своими сбережениями – в случае, конечно, если они успели их сформировать в течение трудовой жизни.

Точку в дискуссиях применительно к России попытались поставить эксперты ВШЭ и ЦБ, изучив экономические данные в региональном разрезе, анализ охватил 79 регионов РФ.

Старение населения значительно влияет на экономическое развитие любой страны, определяя тенденции рынка труда, структуру социальных и потребительских расходов, инфляционные процессы. Россия в этом смысле не исключение. Но исключительным может показаться сам вектор такого влияния – в пользу или против разгона цен.

В России тенденция старения «усугубляется снижением общей численности населения страны» – на это особо указали младший научный сотрудник Центра теории рынков и пространственной экономики ВШЭ Дмитрий Терещенко и начальник экономического управления Уральского главного управления ЦБ Василий Щербаков в статье на сайте «Эконс» (статья не выражает позицию ЦБ).

«Мы пришли к выводу, что старшее поколение оказывает проинфляционное воздействие, младшее – дефляционное, по людям трудоспособного возраста однозначных выводов сделать нельзя», – сообщили исследователи. Далее эксперты приводят два гипотетических объяснения.

Первое – «проинфляционный характер влияния старшего поколения и дефляционный эффект младшего поколения могут быть объяснены разными значениями инфляционных ожиданий данных групп населения».

У молодых когорт россиян инфляционные ожидания в принципе самые низкие. «Более молодые не застали периоды высокой инфляции 1990-х годов, кризисы начала 2000-х, что может положительным образом влиять на их оптимизм и не приводить к завышению оценок наблюдаемой и будущей инфляции», – полагают Терещенко и Щербаков. А у старшего поколения свежа память о череде экономических шоков.

Второе объяснение – в России старшему поколению свойственно напрямую, в том числе финансово, поддерживать более молодых (детей, внуков, даже правнуков). Распространена также практика совместного проживания нескольких поколений.

«Это может приводить к смешиванию инфляционных эффектов. Например, старшее поколение может расходовать свои ресурсы на молодых, что осложняет выявление конечного потребителя благ. Кроме того, квартиры, дачи и другое имущество, которое переходит от старшего поколения младшим, может снижать в долгосрочном периоде потребительскую активность со стороны младших групп населения», – пояснили эксперты.

Авторы признали, что их гипотезы требуют более глубокой проработки. А опрошенные «НГ» эксперты многие тезисы в принципе не поддержали. Как пояснил «НГ» директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин, старшее поколение в большинстве своем имеет именно сберегательный профиль потребления. «Для старшего поколения не характерна склонность к спонтанным покупкам и демонстративному потреблению», – добавил он.

По мнению эксперта, гипотеза о проинфляционном поведении старших поколений опровергается примером Японии, которая славится старожилами и имеет опыт продолжительной дефляции, то есть даже не замедленного роста цен, а их снижения.

При этом, как уточнил Кутьин, молодое поколение, ограниченное в расходах из-за возраста и небольшого трудового стажа, обычно имеет невысокие доходы, однако оно практически полностью тратит свои средства, не делая накоплений.

На российский потребительский рынок намного сильнее воздействуют иные проинфляционные факторы, считает часть опрошенных экспертов. «Инфляционные ожидания населения, а также наблюдаемая потребителями инфляция остаются довольно высокими. Связано это не с возрастными группами и их потребительскими привычками, а в первую очередь с нестабильностью курса национальной валюты», – отметила эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«К концу прошлого года курс доллара в моменте взлетал более чем на 25%. И несмотря на то, что сейчас рубль серьезно укрепился, а инфляция непродовольственных товаров пошла на спад, все равно в умах людей зафиксировалось именно это негативное событие», – уточнила она.

«Также важно отметить, что инфляция в секторе продовольственных товаров, которые люди будут покупать в любом случае, ведет себя более строптиво, – добавила Рокотянская. – Цены на отдельные категории продуктов до сих периодически подскакивают, несмотря на ультражесткую денежно-кредитную политику».

По словам доцента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, обычно причинами проинфляционного поведения становятся повышенный спрос на товары и услуги и недостаточное предложение – например, из-за неурожая, ограничений на ввоз продукции из-за рубежа, действий монополиста.

Автор: Анастасия Башкатова