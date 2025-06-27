Фельдшеры и акушеры смогут заменять участковых врачей
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава, позволяющий фельдшерам и акушеркам временно исполнять обязанности участковых терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в случае нехватки профильных специалистов. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
Согласно документу, решение о временном делегировании полномочий будет принимать руководитель медицинской организации. Нововведение направлено на повышение доступности медицинской помощи в регионах, особенно в сельской местности и малых населённых пунктах, где кадровый дефицит наиболее остро ощущается.
«Это системный ответ на реальные вызовы. Мы не можем допустить, чтобы пациенты оставались без медицинской помощи из-за временного отсутствия врача в ФАПе или амбулатории. Новый подход позволяет фельдшерам и акушеркам оперативно включаться в оказание помощи в пределах своей компетенции и на благо людей», — пояснила Власова.
Парламентарий подчеркнула, что речь не идет о замене врачей, а о разумной мере поддержки первичного звена здравоохранения, способной укрепить доверие населения и обеспечить стабильную работу системы на местах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно пора депутатов заменить на технических сотрудников думы.
Водителей, электриков, уборщиц...
Эти хотя бы в своем деле разбираются.
Вот в чем могут разбираться спортсменки, певички торгаши или вошедшие в глубокий маразм человеческие развалины?
А "одобрямс" поставить может любая кухарка.
Руководил же страной Черненко, не приходя в сознание...
Следующий указ: санитарки заменят хирургов и вся наша власть будет у них лечиться.
Обычно, доктор ничего особо нового на приёме не рассказывает и не назначает, если заболевание больного под контролем и дополнительных лечебно-диагностических мероприятий не требует. Такие приёмы пациенты называют скучными, а докторов - чуть ли не компетентными! По сути, врач нужен для того, чтобы в случае изменений состояния больного в худшую сторону даже без явных внешних проявлений, мед. работник на раннем этапе среагировал и подкорректировал назначения.
в гражданской авиации разрешено вместо них использовать авиатехников, грузчик
Не услышим. Ещё чего, ишь,размечтались.АВИАТЕХНИКОВ.
Поезда метро без машинистов и такси без водителей уже тестирует.
Так и в АВИАЦИИ. На АВТОПИЛОТЕ.Приземлятся)) он умеет.
Потому что ВАХТЁРОВ давно НЕТ.
Их заменили лицензированные охранники из ЧОП-ов