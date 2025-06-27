Фельдшеры и акушеры смогут заменять участковых врачей

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава, позволяющий фельдшерам и акушеркам временно исполнять обязанности участковых терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в случае нехватки профильных специалистов. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Согласно документу, решение о временном делегировании полномочий будет принимать руководитель медицинской организации. Нововведение направлено на повышение доступности медицинской помощи в регионах, особенно в сельской местности и малых населённых пунктах, где кадровый дефицит наиболее остро ощущается.

«Это системный ответ на реальные вызовы. Мы не можем допустить, чтобы пациенты оставались без медицинской помощи из-за временного отсутствия врача в ФАПе или амбулатории. Новый подход позволяет фельдшерам и акушеркам оперативно включаться в оказание помощи в пределах своей компетенции и на благо людей», — пояснила Власова.

Парламентарий подчеркнула, что речь не идет о замене врачей, а о разумной мере поддержки первичного звена здравоохранения, способной укрепить доверие населения и обеспечить стабильную работу системы на местах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.06.2025, 16:03
    Гость: Скептик

    Давно пора депутатов заменить на технических сотрудников думы.
    Водителей, электриков, уборщиц...
    Эти хотя бы в своем деле разбираются.
    Вот в чем могут разбираться спортсменки, певички торгаши или вошедшие в глубокий маразм человеческие развалины?
    А "одобрямс" поставить может любая кухарка.
    Руководил же страной Черненко, не приходя в сознание...

  2. 27.06.2025, 15:32
    Гость: Русский

    Следующий указ: санитарки заменят хирургов и вся наша власть будет у них лечиться.

  3. 27.06.2025, 14:30
    Гость: Гость

    Обычно, доктор ничего особо нового на приёме не рассказывает и не назначает, если заболевание больного под контролем и дополнительных лечебно-диагностических мероприятий не требует. Такие приёмы пациенты называют скучными, а докторов - чуть ли не компетентными! По сути, врач нужен для того, чтобы в случае изменений состояния больного в худшую сторону даже без явных внешних проявлений, мед. работник на раннем этапе среагировал и подкорректировал назначения.

  4. 27.06.2025, 14:28
    Гость: Гы-гы-Не услышим ли мы новости- из-за дефицита пилотов

    в гражданской авиации разрешено вместо них использовать авиатехников, грузчик

    Не услышим. Ещё чего, ишь,размечтались.АВИАТЕХНИКОВ.
    Поезда метро без машинистов и такси без водителей уже тестирует.
    Так и в АВИАЦИИ. На АВТОПИЛОТЕ.Приземлятся)) он умеет.

  5. 27.06.2025, 14:23
    Гость: не может заменять вахтер? Непонятно, однако...

    Потому что ВАХТЁРОВ давно НЕТ.
    Их заменили лицензированные охранники из ЧОП-ов

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