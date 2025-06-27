Фельдшеры и акушеры смогут заменять участковых врачей

08:04 27.06.2025

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава, позволяющий фельдшерам и акушеркам временно исполнять обязанности участковых терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в случае нехватки профильных специалистов. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Согласно документу, решение о временном делегировании полномочий будет принимать руководитель медицинской организации. Нововведение направлено на повышение доступности медицинской помощи в регионах, особенно в сельской местности и малых населённых пунктах, где кадровый дефицит наиболее остро ощущается.

«Это системный ответ на реальные вызовы. Мы не можем допустить, чтобы пациенты оставались без медицинской помощи из-за временного отсутствия врача в ФАПе или амбулатории. Новый подход позволяет фельдшерам и акушеркам оперативно включаться в оказание помощи в пределах своей компетенции и на благо людей», — пояснила Власова.

Парламентарий подчеркнула, что речь не идет о замене врачей, а о разумной мере поддержки первичного звена здравоохранения, способной укрепить доверие населения и обеспечить стабильную работу системы на местах.