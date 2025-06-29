Точка раздора: в Баку кипят страсти вокруг ареста азербайджанцев в Екатеринбурге

13:07 29.06.2025

Операция российских силовиков на Урале вызвала обострение отношений между Азербайджаном и Россией. Российской стороне был выражен резкий протест в связи с рейдами 27 июня, в ходе которых два человека умерли, а девять — арестованы

28 июня временный поверенных по делам посольства Российской Федерации в Азербайджанской республике Петр Волоковых был вызван в МИД Азербайджана, где получил ноту, в которой сказано, что «азербайджанская сторона надеется на оперативное и всестороннее расследование данного инцидента российскими властями и на привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в применении неприемлемого насилия.»

Формулировки весьма жесткие для дипломатического документа, тем более что детали самого события, случившегося накануне, не ясны. Очевидно, что в Баку получили информацию только от своих соотечественников и ее достоверность не проверена.

По версии регионального СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области, речь идет о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых был задержан «ряд лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга», у них прошли обыски. С обысками так же пришли в ТЦ «Баку Плаза».

При этом, по сведениям Ura.ru, 27 июня в Екатеринбурге правоохранительными органами было задержано более полусотни выходцев из Азербайджана, часть из которых была освобождена после проведения следственных действий. Как сообщает агентство, среди задержанных велись поиски убийцы.

Задержания связаны с нераскрытым делом об убийстве предпринимателя, которое было открыто еще в 2001 году. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела СУ СК по раскрытию преступлений прошлых лет.

Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы, по данным российских СМИ, причастны к нескольким эпизодам убийств и покушений на жизнь.

Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело расследуется по признакам нескольких преступлений:

— убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

— убийство по найму;

— покушение на убийство по найму.

По версии следствия, эпизоды, по которым вынесено обвинение, произошли на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах.

Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием, отметили в СК. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Также они проверяются на причастность к другим преступлениям.

Один из основных подозреваемых скончался во время штурма его квартиры силовиками. Как сообщил порталу его знакомый, мужчина почувствовал себя плохо, у него возникли проблемы с сердцем. «Была вызвана скорая помощь, ему оказывали помощь, пытались реанимировать, но безуспешно. Он был уже в возрасте», — рассказал источник. Погибший был одним из братьев, подозреваемых в убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году, сообщает издание.

Издание Trend добавляет, что 27 июня утром в Екатеринбурге был проведен рейд более чем в десяти квартирах, где проживают граждане Азербайджана. Значительная часть семьи Сафаровых, родом из Агдама, была задержана. Во время рейда погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Еще трое были доставлены в больницу.

Как именно погибли братья, не сообщается.

Иная версия — у азербайджанских СМИ и ТГ-каналов, которые «шокированы действиями российских силовиков» и ссылаются на рассказ Мухаммеда Сафарова.

— В 5 утра постучали в дверь. Я встал с постели и подошел к двери. Посмотрел в глазок — за дверью стояли около 20 человек в масках. — рассказывает Сафаров.

По его словам, дверь он не успел открыть, ее выломали. Его самого, брата и отца положили на пол, раздев догола, и в течение 40 минут избивали ремнями с железными бляхами. Затем всех троих отвезли в отделение полиции, где устроили допрос с пристрастием — знают ли они некоего Пашаева?

В итоге, как говорит Сафаров, из отделения полиции их забрал адвокат и председатель азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский, а знать, что делал некто Пашаев в 2001 году он не мог, поскольку родился только в 1997 году.

Бакинские СМИ показывают фото пострадавших. Фото: Oxu.Az

Как сообщил Oxu.Az родственник погибших Рамиль Сафаров, тела Зияддина и Гусейна будут переданы семье 30 июня:

«Завтра (29 июня - ред.) состоится судебное заседание по делу задержанных лиц. После этого планируется передача тел родственникам. После этого мы организуем транспортировку останков в Азербайджан».

В этом процессе активно участвует посольство Азербайджана в России и Генконсульство в Екатеринбурге.

Драматический инцидент уже связали в Баку с конспирологической версией о том, что Россия будто бы мстит азербайджанцам за то, что Ильхам Алиев не приехал в Москву на празднование 80-летия Победы. Версия, мягко говоря, наивная. Но нельзя отрицать того, что азербайджанское общество крайне болезненно переживает неразрешенный спор с Москвой, связанный с инцидентом, произошедшим 25 декабря 2024 года, когда над территорией Чечни был поврежден самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный.

Азербайджан все еще ожидает официальной реакции российской стороны на крушение самолета AZAL, произошедшее в воздушном пространстве России. Ответственность за эту трагедию, повлекшую гибель граждан Азербайджана, до сих пор не установлена, а лица, виновные в произошедшем, известные Москве, остаются на свободе.

Наконец, стоит отметить, что действия российских силовиков все чаще вызывают официальные протесты в странах бывшего СССР, которые считаются близкими союзниками Москвы. 11 июня МИД Узбекистана выразил серьезную тревогу в связи с участившимися инцидентами, связанными с необоснованными проверками и некорректным поведением по отношению к узбекским гражданам на территории Российской Федерации.

Поводом для ноты послужил рейд полиции в московском районе Строгино.Мероприятие проходило в общежитии, предназначенном для граждан стран СНГ и расположенном на территории одного из объектов, принадлежащих Министерству обороны. На видео было видно и слышно, как ОМОН оскорблял и унижал узбекских рабочих.

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Автор: Виктор Левин