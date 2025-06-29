Точка раздора: в Баку кипят страсти вокруг ареста азербайджанцев в Екатеринбурге
28 июня временный поверенных по делам посольства Российской Федерации в Азербайджанской республике Петр Волоковых был вызван в МИД Азербайджана, где получил ноту, в которой сказано, что «азербайджанская сторона надеется на оперативное и всестороннее расследование данного инцидента российскими властями и на привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в применении неприемлемого насилия.»
Формулировки весьма жесткие для дипломатического документа, тем более что детали самого события, случившегося накануне, не ясны. Очевидно, что в Баку получили информацию только от своих соотечественников и ее достоверность не проверена.
По версии регионального СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области, речь идет о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых был задержан «ряд лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга», у них прошли обыски. С обысками так же пришли в ТЦ «Баку Плаза».
При этом, по сведениям Ura.ru, 27 июня в Екатеринбурге правоохранительными органами было задержано более полусотни выходцев из Азербайджана, часть из которых была освобождена после проведения следственных действий. Как сообщает агентство, среди задержанных велись поиски убийцы.
Задержания связаны с нераскрытым делом об убийстве предпринимателя, которое было открыто еще в 2001 году. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела СУ СК по раскрытию преступлений прошлых лет.
Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы, по данным российских СМИ, причастны к нескольким эпизодам убийств и покушений на жизнь.
Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Уголовное дело расследуется по признакам нескольких преступлений:
— убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
— убийство по найму;
— покушение на убийство по найму.
По версии следствия, эпизоды, по которым вынесено обвинение, произошли на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах.
Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием, отметили в СК. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Также они проверяются на причастность к другим преступлениям.
Один из основных подозреваемых скончался во время штурма его квартиры силовиками. Как сообщил порталу его знакомый, мужчина почувствовал себя плохо, у него возникли проблемы с сердцем. «Была вызвана скорая помощь, ему оказывали помощь, пытались реанимировать, но безуспешно. Он был уже в возрасте», — рассказал источник. Погибший был одним из братьев, подозреваемых в убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году, сообщает издание.
Издание Trend добавляет, что 27 июня утром в Екатеринбурге был проведен рейд более чем в десяти квартирах, где проживают граждане Азербайджана. Значительная часть семьи Сафаровых, родом из Агдама, была задержана. Во время рейда погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Еще трое были доставлены в больницу.
Как именно погибли братья, не сообщается.
Иная версия — у азербайджанских СМИ и ТГ-каналов, которые «шокированы действиями российских силовиков» и ссылаются на рассказ Мухаммеда Сафарова.
— В 5 утра постучали в дверь. Я встал с постели и подошел к двери. Посмотрел в глазок — за дверью стояли около 20 человек в масках. — рассказывает Сафаров.
По его словам, дверь он не успел открыть, ее выломали. Его самого, брата и отца положили на пол, раздев догола, и в течение 40 минут избивали ремнями с железными бляхами. Затем всех троих отвезли в отделение полиции, где устроили допрос с пристрастием — знают ли они некоего Пашаева?
В итоге, как говорит Сафаров, из отделения полиции их забрал адвокат и председатель азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский, а знать, что делал некто Пашаев в 2001 году он не мог, поскольку родился только в 1997 году.
Бакинские СМИ показывают фото пострадавших. Фото: Oxu.Az
Как сообщил Oxu.Az родственник погибших Рамиль Сафаров, тела Зияддина и Гусейна будут переданы семье 30 июня:
«Завтра (29 июня - ред.) состоится судебное заседание по делу задержанных лиц. После этого планируется передача тел родственникам. После этого мы организуем транспортировку останков в Азербайджан».
В этом процессе активно участвует посольство Азербайджана в России и Генконсульство в Екатеринбурге.
Драматический инцидент уже связали в Баку с конспирологической версией о том, что Россия будто бы мстит азербайджанцам за то, что Ильхам Алиев не приехал в Москву на празднование 80-летия Победы. Версия, мягко говоря, наивная. Но нельзя отрицать того, что азербайджанское общество крайне болезненно переживает неразрешенный спор с Москвой, связанный с инцидентом, произошедшим 25 декабря 2024 года, когда над территорией Чечни был поврежден самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный.
Азербайджан все еще ожидает официальной реакции российской стороны на крушение самолета AZAL, произошедшее в воздушном пространстве России. Ответственность за эту трагедию, повлекшую гибель граждан Азербайджана, до сих пор не установлена, а лица, виновные в произошедшем, известные Москве, остаются на свободе.
Наконец, стоит отметить, что действия российских силовиков все чаще вызывают официальные протесты в странах бывшего СССР, которые считаются близкими союзниками Москвы. 11 июня МИД Узбекистана выразил серьезную тревогу в связи с участившимися инцидентами, связанными с необоснованными проверками и некорректным поведением по отношению к узбекским гражданам на территории Российской Федерации.
Поводом для ноты послужил рейд полиции в московском районе Строгино.Мероприятие проходило в общежитии, предназначенном для граждан стран СНГ и расположенном на территории одного из объектов, принадлежащих Министерству обороны. На видео было видно и слышно, как ОМОН оскорблял и унижал узбекских рабочих.
Последние новости
Уполномоченная по правам человека Азербайджана Сабина Алиева направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой
Омбудсмен призвала российскую сторону взять дело под контроль, провести всестороннее и объективное расследование, привлечь виновных к ответственности, а также оказать помощь семьям жертв.
Также подчёркнута необходимость системного контроля и профилактики подобных нарушений в будущем. Алиева выразила надежду, что предпринятые шаги приведут к справедливой правовой оценке трагедии и усилению защиты прав иностранных граждан в России.
Баку отменил визит Оверчука после убийства азербайджанцев в Екатеринбурге
Визит заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня, отменён.
Причиной стали события в Екатеринбурге, где в ходе операции силовиков были жестоко убиты азербайджанцы, что вызвало резкую реакцию общественности.
По данным источников, в сложившейся обстановке азербайджанская сторона не считает уместным приезд Оверчука или других российских официальных лиц.
В Азербайджане отменили культурные мероприятия по линии РФ
Отменены все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений, сообщило министерство культуры страны.
По утверждению Минкультуры Азербайджана, это связано с инцидентами в Екатеринбурге против азербайджанских граждан.
Комментарий политолога
Политолог Сергей Марков выразил поддержку Азербайджану в связи с убийством азербайджанцев российскими силовиками в Екатеринбурге:
«Когда при задержании гражданских людей, которые не оказывают никакого сопротивления, гибнет два человеке и три человека в реанимации, — это же ужас. Так не должно быть. И логично и возмущение. Ждём внятного расследования, и официального объяснения и наказания виновных».
Автор: Виктор Левин
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помните мигранта из Азербайджана Шахина Аббасова, которого обвинили в убийстве москвича Кирилла Ковалева. Как русский парень, сделавший замечание владельцу машины из-за неправильной парковки, получил от него удар ножом, после чего скончался. Это тот Аббасов с 60 штрафми ГИБД почти на 80 тыс. И ему плевать. Ствол в одном кармане, нож в другом, на 15 млн продал контрафактного говна в обход налогов, все отлично. Это не я, русский, хозяин в России. Это Шахин Аббасов и его семья хозяева. Потому что им законы в принципе не нужны, они только для русских. Для русских законы, а для мигрантов специальные программы получения гражданства, и гранты, и поддержка - любой каприз. Очень она интересная, эта наша межнациональная дружба.
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Шахин Аббасов это не одиночка это преступные организованные кланы, он агрессивно действовал в компании двух двоюродных братьев — Исы и Шохрата. При задержании вели себя дерзко. Отец убийцы Назими и его дядя Бахтияр Аббасовы вели себя нагло, потребовали переводчика, несмотря на то, что живут в РФ уже 30 лет, имеют гражданство(полученное через фиктивный брак) и квартиру в ипотеке. И при этом подчёркнуто демонстрирует свою чужеродность по отношении к России.
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Убийца работал «инкассатором» у криминального олигарха Года Нисанова, а отец имел на рынке «Садовод» собственный обувной бизнес. Рынок «Садовод», контролируемый выходцем из Азербайджана, миллиардером(3,2 млрд долларов) Годом Нисановым главным лоббистом завоза мигрантов в Россию. Кому еще что-то непоня
Диаспоры возникли с рождением СССР
Россию поделили на диаспоры
Политическая система исходила из национального принципа.
Республики строили как национальные образования, ущемляя русских и наделяя претмущественными правами так называемые народы СССР.
Для примера
Так грузины имели земли на которых могли выращивать мандарины и продавать в Россию по коммерческий цене или закупочной оптовой 2 рубля .
А картофель. В России закупали у колхозов по 5 копеек за кило.
Так создали финансовый насос в пользу диаспор.
Главой диаспор был назначен Сосо красивый.
Так возникли украинцы, азеры и казахи
А русские диаспоры запретили и преследовали с наганом наперевес криминальные диаспоры.
Мафия и диаспора одно и то же. Как только нация выходить за рамки культурного досуга - песен, плясок, жратвы и национальной одежды в экономику и политику - сразу получается национальная мафиозная диаспора.
председатель азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский----- Это называется - нация в политике и экономике, ОПГ.
Сначала поднимали Россию с колен, потом вкалывали как рабы на галерах