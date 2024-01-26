Елена Привалова (орган), 28 января и 3 февраля, Собор Святых Петра и Павла и Большая каменная оранжерея усадьбы Кусково

Большой каменной оранжерее усадьбы Кусково

Елена Привалова — лауреат всероссийской премии «Органист года–2021», художественный руководитель и директор фестиваля «Органные вечера в Кусково»

Она — хорошо известна ценителям органной музыки как замечательный исполнитель и неутомимый энтузиаст органного искусства. Меломаны могут услышать ее в Москве в конце января — начале февраля дважды.

28 января в соборе Святых Петра и Павла на историческом органе XIX века она представит эффектную программу, в которой соединилась виртуозная органная музыка трех столетий — жанр токкаты дает возможность представить не только удивительное богатство красок этого удивительного инструмента, но и во всем блеске оценить мастерство солистки. В программе — Букстехуде, Бах, Видор, Боэльман.

Начало концерта в 19.00

А 3 февраля в усадьбе Кусково она представит программу из сочинений Иоганна Себастьяна Баха вместе с лауреатом международных конкурсов, обладателем титула «Музыкант года-2018» по версии газеты «Музыкальное обозрение» альтистом Сергеем Полтавским.

Вечер откроет ре-минорный Концерт венецианца Алессандро Марчелло. Написанный для гобоя и струнных инструментов, этот опус стал самым известным сочинением автора. Причем популярность он обрел во многом благодаря клавирной транскрипции Баха, действительно увековечившей ныне знаменитую вторую часть – всеми любимое Адажио.

Продолжением программы станет выступление дуэта Елены Приваловой и Сергея Полтавского: прозвучат три сонаты для виолы да гамба и клавира в версии для альта и органа. А завершат вечер миниатюры из «Органной книжечки». Этот сборник из 46 хоральных прелюдий для органа, создававшихся Бахом по большей части во время его жизни в Веймаре, знаменитый биограф композитора Альберт Швейцер назвал «словарем баховского музыкального языка». Появившиеся в период наивысшего расцвета гения Баха, они являют собой совершенные образцы органной музыки эпохи барокко.

Концерт пройдет в Большой каменной оранжерее усадьбы Кусково, начало в 15.00.
 
 

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