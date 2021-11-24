«Бродячий цирк» дал рецепт, как преодолеть разделение общества

Александр Кузьмичев относится к той редкой категории людей, которые целью своей жизни поставили служение

У него множество успешных сторонних проектов, вроде издания в качестве исполнительного продюсера знаковых альбомов «Красных Звезд», «Сектора Газовой Атаки» и других команд. Много полезного сделал он и как промоутер, организовав множество рок-концертов, а также фестивалей памяти Юрия Хоя.

До собственной группы «Бродячий цирк» у Александра Кузьмичева руки обычно не доходят, а ведь здесь есть, что послушать. Когда поводов накопилось предостаточно, коллектив все же сыграл концерт в клубе Pravda 13 ноября, где представил кассетное издание первого альбома «Не время спать» и новый цифровой максисингл «Чтобы нас согреть».

Скажем сразу: согреть гостей в этот промозглый вечер «Бродячему цирку» удалось. Этому поспособствовал и обжигающий коктейль из панка, гранжа и альтернативы; и высочайший уровень музыкантов; и умение грамотно выстраивать программу, присущее самому Александру. Исполнив для затравки«Этой зимой», он напомнил о представляемом сингле, заметил, что зима уже успела достать и сыграл главную песню из ЕР «Скоро наступит весна». Не меньший эффект оказала еще одна песня оттуда «Шизофрения», роскошное гитарное соло оттуда уже претендует на статус одного из лучших по итогам этого года.

Диагноз шизофрения связан с расщеплением личности, поэтому далее была уместной песня «Кто я такой». А верить «Только себе» Кузьмичев посоветовал в ситуации, когда наше общество активно разделяют, как сейчас. Но в следующем номере «ЧБ» мудро предостерег в ситуации насильственного разделения самим не поддаваться градации мира на черное и белое.

Лучше всего получается это в тех случаях, когда рядом есть близкий человек, которому важно «В глаза смотреть». Делая экскурсы в прошлое, «Бродячий цирк» не забывал и о материале нового сингла, сыграв оттуда «Разбитую звезду». Но тут же значительно откатил назад, вспомнив песню аж 2005 года «Они придут за тобой».

Нравы «Гетто» напомнили Александру о деструктивных народных забавах, осмеянных в еще одной новой песне «Пятница». Кузьмичев признался, что собирался петь ее с неким специальным гостем, который не смог приехать на концерт из-за собственного мероприятия. Но зрителей и без того впечатляло происходящее на сцене. Когда один из них от души принялся скандировать «спасибо», Кузьмичев тут же его поощрил: «Тебе спасибо — ты рубишься очень круто!»

Наличие у человека «Мечты», по словам Александра, позволяет избежать апокалиптического финала. А перед «Никому» он дал совет не доверять политикам. Олин из главных своих хитов «Война» «Бродячий цирк» припас под занавес. Последней в программе была «Сегодня остаюсь», но своим названием она уже намекала, что музыканты еще вернутся. И действительно — они вышли вновь и повторили на бис ударную «Скоро наступит весна».

Любопытно, что в Питере весна наступит не без участия «Бродячего цирка», который представит свой ЕР в тамошнем клубе «Время N» 26 марта 2022 года.