Плюсы и минусы профессии океанолог

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Сейчас будущие студенты стоят перед выбором - какую специальность стоит выбрать, чтобы в дальнейшем устроиться на работу, которая приносила бы не только деньги, но и удовольствие

Именно поэтому сегодня рассмотрим такую профессию, как океанолог.

Океанолог - это человек, который занимается изучением вод морей и океанов. Также в их работу входит изучение рельефа, состояния дна, флоры и фауны. Это очень разнообразная и тяжелая работа, но при всем этом и очень интересная.

Океанолог - кто это?



Не многие знают, что знаменитый изобретатель Жак Ив Кусто был океанологом. Это очень редкая и интересная профессия. В работу этого человека стоит изучение химического состава разных вод, исследование рельефов дна, открытие новых видов животных и растений, изучение процессов, которые происходят под водой.

Все это очень увлекательно. Но в науке океанологии существует несколько направлений:

Биологическая- это непосредственно флора и фауна океана. Химическая- тут исследуют составы воды, дна и других элементов. Геологическая- это рассмотрение геологии дна, полезных ископаемых и прочее. Физическая- это изучение течений и турбулентных зон, то есть процессов, которые происходят на глубине. Технические- это изучение оборудования, которое помогает в работе, рассмотрение его особенностей, кок оно себя ведет под водой. Промысловая- это направление помогает рационально распределить использование водные ресурсы, исследует территории как промысловые объекты.

Есть еще раздел, который относится больше к метеорологии, так как изучает взаимодействие воздуха и воды.

Работа океанолога очень важна, ведь она может спасти тысячи жизней. Это возможно при изучении морского дна, так как можно предсказать надвигающееся цунами, или шторм.

Основные преимущества работы океанологом



Есть ряд преимуществ, которые заставляют стать ученым-океанологом. Благодаря этому списку, многие выбирают эту интереснейшую профессию.

Эта работа позволяет посмотреть весь мир, путешествовать, смотреть на разные страны, знакомиться с культурой других народов. Существует масса мест, которые мы называем экзотическими, они тоже нуждаются в изучении океанологами. Поэтому появляется возможность побывать и в таких местах, в которые другие вряд ли попадут. В этой работе наблюдается постоянное развитие. Для океанологов открывается масса отличных перспектив. Это очень редкая профессия, которая востребована не только на территории России, но и за границей. Имея такую работы, вам не составит труда устроиться где-то за рубежом. Ну и естественно, это очень интересная работа. Вы не будите сидеть в тесном, душном кабинете выполняю скучную, однотипную работу. В процессе работы вы постоянно совершенствуетесь. Тут невозможно ограничиться полученными знаниями, необходимо постоянно учиться и развиваться. Оплачивается эта работа тоже выше среднего. Получать хорошую оплату за любимую работу- что может быть лучше?

Из этого списка видно, что плюсов в этой работе предостаточно. Поэтому рассмотреть вариант получения этой специальность стоит.

Недостатки, осложняющие работу океанолога



Недостатков в этой профессии немного, но они довольно существенные. Их также стоит учитывать при выборе этой работы в дальнейшем. Один из недостатков - эта работа подойдет далеко не всем. Для этого места человек должен обладать определенными качествами, которые, к сожалению, не у всех присутствуют.

Есть медицинские противопоказания для этой работы. И еще одно, эта работа требует очень много времени, в жизни присутствуют регулярные командировки, личная жизнь и здоровье под постоянным риском. На это пойдет не каждый. Учитывайте это при принятии решения.

Стоит ли становиться океанологом?



Итак, если встал такой вопрос, нужно учитывать, что существует ряд качеств, которыми должен обладать будущий океанолог. Это должен быть очень внимательный человек, способный заметить малейшее движение или изменение. Каждая мелочь имеет большое значение и может быть величайшим открытием. При поверхностной работе, качественную работу не выполнить и прогноза на длительное время не составить.

Это должен быть очень начитанный человек. Как говорилось выше, он должен постоянно изучать новое и совершенствоваться, но при этом определенная база уже должна быть. Ведь без этого сопоставление каких-то данных или исследование просто невозможно. Физическая подготовка имеет тоже огромное значение. Приходится много времени проводить на ногах или под водой. Это постоянные нагрузки и перепады давления. Ну и любовь. Любовь к природе, к окружающему миру, желание открывать что-то новое, знакомиться с неизведанным. Без этого- это не ваша профессия.

Итак, мы живем на суше. Вода- это не наша естественная среда, поэтому для человека это загадка. Она манит своей тайной, но и пугает своей неизведанностью. Водный мир практически не изучен. Такая работа подойдет для настоящих энтузиастов и даже в какой-то степени романтиков. Благодаря океанологам разрабатываются мероприятия, которые помогают в защите водной среды. Ведь от воды зависит и благополучие ее обитателей. Сохраняя флору и фауну, мы заботимся о себе, ведь вода делает климат на земле.

Еще океанологи помогают обеспечить безопасное передвижение судов. Так же помогают составлять прогнозы погоды. Работа океанолога подразумевает минимум 3 месяца в году, находиться в командировках, погружаться с аквалангом, работа водолазом. Это интересно и тяжело. Существует масса примеров знаменитых океанологов, которые внесли свой вклад. Каждый из них обладал главным качеством для этой работы - безграничной любовью к природе и водной стихии.

Такие примеры как Лев Александрович Зенкевич, родоначальник океанологии; Жак Ив Кусто- снял серию научных фильмов о своих путешествиях; Николай Николаевич Зубов - автор монографий о льдах и Арктике и многие, многие другие. Внесите свой вклад, как и эти великие люди.

Фото с сайта Pixabay.com

