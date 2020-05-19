Исполнитель: Бродячий Цирк, Название: «Не время спать», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Когда весь мир трещит по швам, а поезд, который везет тебя в очередное «светлое завтра», вновь в огне, не время спать и искать виноватых. Самое важное в этой ситуации — мобилизовать внутренние ресурсы и сохранить себя. Но как? Ответ найдем в альбоме столичной группы «Бродячий Цирк» «Не время спать».

Лидер команды Александр Кузьмичев (не путать с его полным тезкой-звукорежиссером легендарных альбомов Константина Никольского и Александра Иванова!), прежде всего, известен как организатор резонансных рок-концертов — вплоть до аншлаговых трибьютов «Сектору Газа». Но, оказывается, с 2005-го у него есть собственная группа, которая даже участвовала в различных панк-сборниках, но не спешила с выпуском полноценного альбома.

Диск «Не время спать» сигнализирует о том, что момент для его выхода был выбран подходящий, потому что группа «созрела» для прицельного выстрела. «Бродячему Цирку» уютно в стихии калифорнийского панка и сиэтлского гранжа, а вместе с ним уютно и слушателю. Тенденции мировой альтернативной музыки музыканты ловко скрещивают с типично русской напевностью. Не верите — послушайте песню «Этой зимой», которой хоть сейчас можно украшать эфиры в прайм-тайм. Лощеный саунд и «вкусные» гитарные соло (по которым, к сожалению, мало кто сейчас заморачивается из дебютантов) ничуть не мешают адекватному восприятию по-хорошему злых нонконформистских текстов.

Александр Кузьмичев поет о недоверии ко всем и вся, формировании собственного мнения и неприятии стадных инстинктов — пусть даже последние прикрываются красивым фасадом пресловутых протестных настроений. Пойти на баррикады, чтобы потом выложить горделивое селфи в соцсети — нет, это не его путь.

«Бродячий Цирк» - это история о том, как ловко обойти ловушки модных трендов на пути к своей мечте. Апелляция к шапито здесь не случайна, поскольку именно бродячие артисты лучше других умеют не прилепляться к благам мира сего, а латать свои и чужие «дыры в душах» подлинным искусством, облеченным в «низкие» жанры. Наверное, только так пешка может стать королем, в то время, когда за окном твоей кибитки занимается последняя заря Апокалипсиса…