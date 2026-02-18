Панки в Кремле: возвращение «Орфея и Эвридики»

Показ рок-оперы «Орфей и Эвридика» состоялся в Государственном Кремлевском дворце 12 февраля 2026 года

В прошлом году постановка на музыку Александра Журбина и стихи Юрия Димитрина отметила свой полувековой юбилей. «Орфей и Эвридика» стала первой рок-оперой в СССР. Инициаторами его создания выступил ВИА «Поющие гитары», руководитель которого Анатолий Васильев подустал от того, что песни его детища стали все чаще звучать в кабаках. Рок-опера (которая на самом деле величалась зонг-оперой, поскольку ценура не пропустила слово «рок») установила рекорд долгожительства: ее занесли к Книгу Рекордов Гинннеса после того, как она была поставлена одним и тем же коллективом 2350 раз.

В Кремле «Орфея и Эвридику» показали в постановки санкт-петеербургского театра «Рок-опера», созданного на базе «Поющих гитар». Современная интерпретация спектакля стала еще злободневнее, ведь сейчас как никогда актуальны заложенные здесь идеи платы за славу, утрате подлинного себя из-за звездной болезни и перемалывающих человека жерновах шоу-бизнеса. Примерно о том же, кстати, была и рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, которая оказала заметное влияние и на создателей «Орфея и Эвридики».

Помпезная сцена Кремлевского дворца как нельзя лучше подходила для воплощения этих идей. Ведь многим звездам «срывало башню» после того, как они покоряли эту аплощадку. В то же время размах зала позволял адекватно воплотить заложенные в постановку идеи древнегреческого театра. На протяжении всего действа на сцене находился танцующий хор, который, как и в античных драмах, комментировал происходящее, сочувствовал героям и усиливал эмоциональность кульминационных моментов спектакля. В руках у участников хора часто появлялись разноцветные пластинки, которые использовались как угодно, но только не по своему прямому назначению. Это служило отличной метафорой обесценивания музыки в современных реалиях.

Нельзя не отметить удачно подобранные костюмы. Чего только стоит Слава (Фортуна) в роскошном платье и золотыми крыльями за спиной! Ее иллюзорность нередко подчеркивалась тем, что она появлялась время от времени не воочию, а на сценическом экране. В великолепный аттракцион превратилось состязание певцов за Золотую Лиру. Участники этого конкурса пародировали самовлюбленного глэм-рокера, грузного металлиста и… подвижного Майкла Джексона.

Если в изначальной версии «Орфея и Эвридике» преобладал арт-рок, то создатели нынешнего варианта сделали ощутимый крен в панк-рок. Это стало благодаря группе Nagart, музыканты которой обеспечивают музыкальное сопровождение постановки. Благодаря хоррор-панкам в причудливых нарядов в рок-опере усилен элемент подлинности. Ведь в либретто Орфею, по большому счету, так не удается пройти испытание «медными трубами». А панки остаются настоящими — пусть даже и на помпезной кремлевской сцене!