Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта

21:10 19.12.2020

Ручная коробка передач против автоматической плюсы и минусы

Механическая и автоматическая трансмиссии являются двумя наиболее распространенными типами передач у транспортных средств в России и СНГ. Оба варианта соединяют двигатель транспортного средства с колесами, чтобы дать автомобилю толчок к движению. Каждый вариант трансмиссии оснащен коробкой передач, содержащей систему шестеренок, эти шестерни чередуются, чтобы обеспечить разный уровень мощности в соответствии с актуальными запросами водителя.

Например, для автомобиля, движущегося в гору, требуется иная конфигурация передач, чем для машины, движущейся по ровной дороге. Как механическая, так и автоматическая трансмиссии имеют свои преимущества и недостатки, и выбор системы которая лучше всего подойдет вам, зависит от ваших потребностей.

Ручная и автоматическая система. Плюсы и минусы: чем отличаются автомобили с механической и автоматической коробкой передач?



Наиболее очевидное различие между автомобилями с автоматическим и ручным управлением заключается в расположении переключателя передач - то есть рычага, который меняет положение коробки, обычно он расположен между двумя передними сиденьями автомобиля в новых моделях и иногда прикреплен к приборной панели или рулевому управлению.

Автомобили с автоматической коробкой передач обычно имеют простые переключатели, которые позволяют вам переключаться между четырьмя режимами движения: парковка, задний ход, нейтралка и движение в определенном порядке. Многие автоматические системы иногда позволяют переключать передачи для работы в определенных условиях вождения.

Автомобили с ручной коробкой передач бывают разные. Они, как правило, оснащены переключателями с пятью-семью ступенями переднего хода, а также задним ходом. Шестерни пронумерованы, причем более высокие числа соответствуют большему расстоянию, пройденным за один оборот двигателя.

В дополнение к более сложному переключателю, автомобили с механической коробкой передач имеют педаль сцепления. Педаль сцепления, которая находится слева от педалей ускорения и тормоза, позволяет водителю задействовать диск сцепления транспортного средства для управления скоростью. Чтобы начать движение, вы удерживаете педаль сцепления при запуске двигателя, а затем постепенно ослабляете ее, нажимая на акселератор. Вы также удерживаете педаль сцепления (не снимая педали газа) при переключении передач.

Вы можете легко подсчитать, как далеко автомобиль может проехать за один оборот двигателя, разделив длину окружности шины на произведение передаточных чисел дифференциала и трансмиссии.

Преимущества автомобилей с автоматической коробкой передач

Автомобили с автоматической коробкой передач на сегодняшний день являются самыми популярными автомобилями, в основном из-за того что они проще в управлении. Поскольку в автоматике отсутствуют педали сцепления, многие водители считают, что им легче учиться и в целом требуется меньше “работы” в процессе вождения. Управление рычагом переключения передач требует гораздо больше практики, чем вождение с автоматической коробкой, поэтому во время обучения вождению увеличивается риск аварии.

Движение по холмистой местности на автомобилях с автоматической коробкой передач также упрощается, поскольку вам не нужно переключать передачи каждый раз при изменении крутизны дороги. В частности, переключение с полной остановки на крутой подъем менее сложно для автомобилей с автоматической коробкой передач, потому что почти нет шансов, что машина заглохнет, пока вы управляете передачей и педалью сцепления; также практически отсутствует риск откатывания автомобиля назад, когда вы включаете передачи для движения вперед. Для автомобилей с автоматической коробкой передач заглохание не проблема, если только не происходит механическая поломка. Вам не нужно беспокоиться о том, что ваш автомобиль потеряет мощность, если вы находитесь на светофоре и забываете включить сцепление.

Еще одним преимуществом автомобилей с автоматической коробкой передач является то, что вы всегда можете держать руки на руле. Вы можете быстрее реагировать на дорожные опасности, так как вы не так часто возитесь с переключателем передач. Точно так же интенсивное движение не является такой большой проблемой для водителей с автоматическим управлением, как для водителей с ручным управлением, поскольку вам не нужно постоянно переключаться.

Благодаря своей простоте и удобству автоматика идеально подходит для городских условий и является идеальным автомобилем для обучения новичкам. Кроме того, из-за популярности автоматики продавать ее легче, когда приходит время перейти на новую машину.

Недостатки автоматики автомобилей

Хотя автомобили с автоматической коробкой передач удобны и просты в управлении, многие водители считают, что они работают не так хорошо, как механика, поскольку иногда переключаются на не совсем подходящую передачу, из-за того что неправильно интерпретируют условия движения.

Когда автомобили с автоматической коробкой переключаются на более высокие передачи в неподходящее время, они тратят впустую мощность двигателя и обходятся водителю израсходованным топливом. Иногда переключение на более низкую передачу в автомобиле с механической коробкой передач обеспечивает необходимый прирост мощности, но трансмиссии автомобилей с автоматической коробкой обычно более осторожны при переключении самостоятельно. В результате автомобили с автоматической коробкой имеют репутацию менее экономичных автомобилей, чем автомобили с механической коробкой, хотя разрыв в топливной эффективности больше не является проблемой для более новых автоматических систем.

Автомобили с автоматической коробкой передач требуют большего обслуживания из-за сложной системы трансмиссии. Многие автопроизводители берут больше за автомобили с автоматикой, что является еще одним недостатком.

Преимущества ручного управления

Автоматика может быть популярна, но водители с ручным управлением больше вовлечены в управление своим автомобилем. Доступ к скоростным передачам позволяет водителям с ручным управлением лучше контролировать свою скорость. Им не нужно полагаться на свою машину, чтобы принимать базовые решения по вождению, например, переключать ли на более высокую передачу, чтобы подняться на гору. В частности, для опытных водителей это близкое чувство контроля приносит душевное спокойствие, поскольку это означает, что преобразователь крутящего момента с меньшей вероятностью будет тратить энергию впустую.

Механические трансмиссии также требуют меньше обслуживания и ремонта, чем автоматические, из-за их простой компоновки. В первые дни автомобилестроения ручные коробки передач были по умолчанию. В результате многие водители настолько привыкли к ним, что считают автоматику неестественной. Для этих водителей управление обеспечивает удовлетворительное тактильное ощущение вовлеченности, которую автоматика не сможет заменить.

По состоянию на 2020 год автомобили с механической коробкой передач в среднем примерно на 50-100 тыс. рублей дешевле, чем с автоматикой. Кроме того, более старые модели с механической коробкой передач имеют лучшую экономию топлива, чем автоматика того же возраста. И дело не только в том, что в транспортных средствах с механической коробкой передач отсутствуют преобразователи крутящего момента для слива топлива. Это происходит и потому, что автомобили с механикой имеют более гибкую систему.

Механические коробки также, как правило, имеют больше ступеней, чем автоматика, что позволяет им использовать полную мощность двигателя способами, недоступными для автоматической системы.

Наконец, автомобили с ручным управлением подготавливают водителей к управлению практически любым транспортным средством в мире, поскольку переключение с ручного управления на автоматическое гораздо проще, чем наоборот.

Недостатки механических трансмиссии

Как и у автоматики, у ручного управления есть недостатки. Самое главное, что многие водители считают его сложным. Ручное переключение передач и управление педалью сцепления требует высокого уровня ловкости и ситуационной осведомленности, особенно для водителей, которые учились сразу на автоматике. Для переключения передач в ручном режиме необходимо периодически снимать руку с рулевого колеса, что увеличивает вероятность несчастных случаев. Кроме того, переключатели в ручной трансмиссии могут вызвать нагрузку на ваши мышцы и суставы, если вам придется использовать их постоянно, например, в пробках.

Более того, хотя некоторые автомобили с ручным управлением поставляются с опцией автоматического вождения, в случае спортивных автомобилей часто этого не делают, поэтому вы остаетесь с тем, что у вас есть. Кроме того, сцепление в транспортных средствах с механической трансмиссией может нуждаться в ремонте или замене после длительного использования. Отсутствие сцепления при переключении изнашивает систему, а сцепление, которое выходит из строя во время движения, может подвергнуть вас опасности.

Ручное управление против автоматического: итоги

У автомобилей с механической и автоматической коробкой передач есть свои преимущества и недостатки, но это не единственные варианты.

Также доступен третий тип трансмиссии, бесступенчатая. Хотя впечатления от вождения почти такие же, как у автоматической коробки передач, технически вариатор имеет одинарную передачу. В нем используется система ремня и шкивов для передачи мощности двигателя на колеса автомобиля, что обеспечивает бесконечный градиент передаточных чисел.

Экономичные и довольно тихие из-за отсутствия необходимости переключения передач, бесступенчатые трансмиссии распространены в гибридных транспортных средствах и обеспечивают плавное и аккуратное вождение, чем механические или автоматические системы. Тем не менее, многие водители считают, что вариаторы имеют немного неудобное ускорение и управляемость, а также гул, который некоторых раздражает.

Также есть вариант, называющийся трансмиссией с двойным сцеплением. Популярный в Европе, тип трансмиссии также действует как автомат, но в нем используются два сцепления, каждое с противоположными передачами (одно имеет первую, третью и пятую передачи, а другое - вторую, четвертую и шестую передачи). Изначально впервые использованные в гонках Формулы-1, эти трансмиссии переключаются намного быстрее, чем обычная автоматика, и чаще всего они используются в моделях, ориентированных на производительность, таких как спортивные автомобили, суперкары и тому подобное. Такой тип позволяет почти мгновенно переключать передачи либо автоматически, либо с помощью установленных на рулевом колесе подрулевых переключателей, которыми управляет водитель.

Есть и другие соображения, которые следует учитывать при принятии решения, какой тип трансмиссии покупать. Хотя автомобили с механической коробкой передач обычно имеют пять или шесть передач, полный диапазон варьируется от трех до семи ступеней, причем у старых автомобилей, таких как было три, а высококлассные спортивные автомобили, такие как Porsche 911, имеют семь. Больше передач означает большую гибкость, но это также означает большую сложность.

Какой вариант вам нужен: механический или автоматический, зависит от ваших запросов. Если вам нравится удобство и простота использования, автоматика, вероятно, для вас. Однако, если вы предпочитаете чувство контроля над своей машиной, возможно, вам будет лучше с механикой.

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