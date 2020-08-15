Как быстро найти сотрудника в компанию

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Роботы плотно вошли в сферу HR

От чего зависит развитие компании в современном мире



Современное общество быстро меняется и развивается, увеличиваются его потребности. Требуемое качество услуг также растет в геометрической прогрессии.

Для того, чтобы развиваться, необходимо работать с ответственными людьми, корректно выполняющими свою работу. Однако, найти сейчас таких очень сложно, ведь все реже наличие диплома о высшем образовании становится показателем грамотного специалиста.

Прежде чем собрать подходящий штат сотрудников, необходимо провести множество собеседований, как правило, с одними и теми же вопросами. Но даже самый ответственный и влюбленный в свою работу рекрутер, не сможет проводить больше 60 встреч в неделю. Однако, в этом случае всегда готов прийти на помощь компьютер.

Как найти грамотных специалистов



Прежде чем искать грамотного специалиста, нужно определиться с тем, кого именно вы хотите получить на работу. Такие слова как пунктуальность, ответственность, готовность к обучению уже давно стали показателем неинтересного резюме от человека, которому работа нужна в срочном порядке, при этом совершенно неважно, что делать. Такой сотрудник, точно не станет выполнять работу качественно, а если и станет, то с одной мотивацией: ради зарплаты. Разве нужен компании сотрудник, по факту ходящий на работу и живущий от зарплаты до зарплаты, не испытывая, никакого интереса к делу?

Как проводить больше собеседований, не увеличивая штат рекрутеров



Для проведения большего количества собеседований, можно использовать специальные алгоритмы, которыми уже пользуется крупные компании, подбирающие людей на дистанционную работу. Однако, можно встретить частичную работу таких алгоритмов в некоторых организациях, продолжающих использовать менеджеров и рекрутов для набора сотрудников.

Так как работа рекрутера достаточно рутинная и одинакова с разными людьми, достаточно легко собрать алгоритм, заменяющий его работу полностью. В случае необходимости наличия человеческого фактора при приеме на работу, рекрутер может связаться с потенциальным работником удобным ему способом и обсудить возникшие вопросы.

Таким образом проходит собеседование во всемирно известной компании Макдоналдс. Они предлагают своим потенциальным работникам заполнить анкету, ответить на вопросы, согласно которым алгоритм выводит характеристику на человека. По этой характеристике менеджер решает перезвонить или нет оставившему заявку.

Таким образом, остается человеческий фактор, однако он минимизируется, сокращая время приема на работу и увеличивая своеобразную пропускную способность компании.

Для чего нужно видеоинтервью и как оно работает



На данный момент среди российских компаний нечасто можно встретить практику работы с видеоинтервью. Однако, это интересная схема, позволяющая найти “идеального” работника еще до проведения личного разговора.

Видеоформат собеседования проводится под запись с разрешением кандидата, а по умению держаться перед камерой, рекрутер сможет легко определить, стоит ли приглашать этого человека на личную встречу.

Такой формат собеседований сокращает время не только на общение с потенциальным работником, но его личные временные затраты, ведь подобные собеседования можно проводить даже в домашней обстановке или там, где удобно.

Все результаты обычно сохраняются в отдельном файле, предусмотренном самой программой по организации видеоинтервью, поэтому у ответственного за набор новых сотрудников всегда есть возможность пересмотреть записи и сравнить кандидатов.

Как работает тестирование



Компания "Макдоналдс" пока не использует формат видео для проведения собеседований, однако уже активно внедрила онлайн тестирования для сокращения времени проведения собеседований. Проходя экзамен при приеме на работу, кандидат, согласно психологическим исследованиям, чувствует, что работа представит ответственная и серьезная, таким образом, повышается градус заинтересованности в будущей работе.

Предоставляя своим кандидатам тесты в формате онлайн, компании получают не только заинтересованность в получении вакансии, но и экономию времени HR-специалистов, ведь теперь не нужно приглашать каждого кандидата отдельно.

Специалист отдела приема на работу создает тест, позволяющий определить, насколько человек подходит для данной работы, и отправляет тест в ответ на резюме каждому соискателю.

Можно настроить алгоритм, анализирующий психологические данные человека, исходя из его ответов на вопросы. В Макдоналдс это сделано, чтобы исключить возможные конфликты в коллективе. Но делать это необязательно, ведь рекрутер может сам ознакомиться с ответами на вопросы и сделать вывод о кандидате.

Что получит компания, работающая с двумя инструментами сразу



Компания, использующая и видеоформат собеседований, и онлайн тест получает более качественный отбор персонала для личной встречи. Кандидаты заранее приходят заинтересованными в получении работы именно в этой организации.

Кроме того, такая система позволяет отсеивать психологически неустойчивых кандидатов, если это важно, кандидатов с минимальными навыками, но завышающими их при личной встрече. Снижение уровня текучесть кадров на 10 процентов и выше. Увеличение кандидатов, проходящих испытательный срок, и снижение уровня увольнений из-за негативных настроев в коллективе.

Заметно увеличивается и скорость работы HR-отдела. При использовании такой системы, рекрутеру не требуется проводить от 5 до 8 встреч в день, что достаточно утомительно, теперь большая часть работы перенесена в формат работы с компьютером, что дает определенные преимущества как для сотрудников, так и для самой компании.

Заключение



Давно известно, что роботы и компьютерные алгоритмы плотно входят в нашу жизнь, занимая в ней лидирующие позиции. На данном этапе развития компьютерных технологий, человек вынужден продолжать “дорабатывать” за робота или контролировать его работу. Однако, при дальнейшем развитии в тех же темпах можно получить систему, работающую без вмешательства человека, человеку останется лишь удовлетворять собственные потребности.

Уже сейчас известны случаи, когда роботы заменяют людей в медицине, спорте, кулинарии и многих других сферах. Теперь роботы плотно вошли в сферу HR, на данный момент, роботы показывают первые результаты, некоторые превосходят людей по результативности.

Фото с сайта Pixabay.com

