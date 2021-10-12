Почему ушел канцлер Австрии

«Наезд» австрийской Фемиды на канцлера не случаен. Его взгляды давно вызывали раздражение в Брюсселе, который не раз призывал австрийского лидера к толерантности, но Курц гнул свою линию в отношении мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что покидает свою должность. Но при этом он остается лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента. Причиной такого неожиданного решения стало решение прокуратуры, которая начала в отношении Курца расследование по обвинению его во взяточничестве и должностных преступлениях.

В штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет ушедший в отставку канцлер, и в министерстве финансов прошли обыски. Следственные действия проводились, в частности, в кабинетах у официального представителя Курца Йоханнеса Фришмана, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшмана и советника Штефана Штайнера.

Расследование ведется в отношении самого Курца, еще девяти человек и трех организаций, заявили в надзорном ведомстве. Как пишут австрийские газеты Die Presse и Kurier, людей из окружения канцлера заподозрили в подкупе газеты Österreich, чтобы та опубликовала опросы с положительными отзывами об Австрийской народной партии.

По версии следствия, злоупотребления совершались с 2016 по 2018 годы. Министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в издании в обмен на размещение там материалов. Фактически Курца обвиняют в фальсификации выборов, в результате которых он пришел к власти.

Сам Себастьян Курц категорически отверг все обвинения. «Я убежден, что и эти обвинения окажутся ложными», — заявил политик, отметив, что текстовые сообщения, которые прокуроры используют в качестве доказательства его вины, были вырваны из контекста. Выступая с речью уже о своей отставке 9 октября, он отметил: «Моя страна для меня важнее, чем я сам. Сейчас нужны стабильные условия. Поэтому я хотел бы освободить место для выхода из тупика».

Неслучайный «наезд»



Как отмечают комментаторы, этот «наезд» австрийской Фемиды на канцлера не случаен. Его взгляды давно вызывали раздражение в Брюсселе, особенно в Германии. Брюссель не раз призывал австрийского лидера к толерантности, но Курц гнул свою линию — в разгар миграционного кризиса он ужесточил контроль на границе с Италией и сам же признал — это нарушение «шенгенского принципа» свободы перемещения. Курц критиковал и поведение мигрантов-мусульман, которые отказываются учить европейские языки, носить светскую одежду и интегрироваться в культуру.

Он запретил финансировать австрийские мечети из-за рубежа. Усилил контроль за исламскими школами и детскими садами. А в конце августа Курц заявил, что Австрия не будет принимать беженцев из Афганистана. По словам политика, сейчас в стране и так проживает более 40 тысяч афганцев.

Но особое раздражение у глобалистов вызывало то, что Курц не разделял взгляды на единство общеевропейских ценностей, поддерживал позицию Польши и Венгрии, выступающих за приоритет национального законодательства над общеевропейским. За это его даже прозвали «восточным канцлером».

Особое отношение к России



А кроме того, Курц в Европе давно известен своим особым отношением к России, которое отличается от царящей сейчас на старом континенте зоологической русофобии. Сразу после избрания на пост канцлера свой первый визит за пределы ЕС он совершил в Москву. Неоднократно высказывался о необходимости укреплять отношения с Россией, выступал в поддержку строительства «Северного потока-2», говорил, что его страна намерена содействовать смягчению и поэтапному снятию антироссийских санкций. Призывал отказаться от блокового мышления, восходящего к временам холодной войны.

По словам Курца, в отношениях с Россией необходим переход от «системы наказаний» к «системе поощрений».

Еще до того как стать канцлером, на посту главы МИД Курц посещал сначала Белоруссию, а затем Россию накануне 70-летию Победы, приезжал в Москву, когда Австрия возглавляла ОБСЕ. Позиция Курца, как канцлера, всегда была однозначна: мир в Европе не может быть достигнут без России, а только вместе с ней.

Первый удар по Себастьяну Курцу был нанесен еще в 2018 году. Австрийские спецслужбы задержали тогда отставного полковника, который якобы 20 лет работал на российскую разведку. Прокуратура возбудила дело в отношении 70-летнего отставника, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила в результате вспыхнувшего скандала официальный визит в Россию, но сам Курц тогда сумел усидеть в своем кресле.

Как отметил по этому поводу глава Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, многие европейские государства и США недовольны самостоятельной внешней политикой Австрии, в частности тесными контактами с Россией. Он напомнил, что предпринятая в свое время поездка Путина на свадьбу к министру иностранных дел Австрии, визит Курца в Эрмитаж, общение канцлера с Путиным вызвали большое раздражение у США и их европейских союзников.

Метод устранения неугодных



Поэтому, похоже, сейчас против строптивого «восточного канцлера» был применен уже привычный для «демократической» Европы «наезд» судебных органов.

Точно также уже не раз атаковали в Европе и других политиков, которые пытались проводить самостоятельную политику, осмеливались противоречить окрикам из Брюсселя и с симпатией относились к России.

Неоднократно судебные дела возбуждались, например, в Италии, против таких влиятельных политиков, как Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини, которые ездили в Москву и встречались с Путиным. А во Франции в результате спровоцированных скандалов были устранены с политической арены такие, оказавшиеся неугодными, влиятельные деятели, как Доменик Строс-Кан и Франсуа Фийон, намеревавшиеся претендовать на президентский пост.

Комментируя уход Курца с поста канцлера, политолог Владимир Шаповалов в интервью газете «Известия» отметил, что, по его мнению, Курц уже не сможет реанимировать свою политическую карьеру, потому что он дискредитирован как политик. Политолог вспомнил предыдущий коррупционный скандал в Австрии, когда под ударом оказалась Австрийская партия свободы и указал на их общность.

«Обе партии правые (Партия свободы и Народная партия, которую возглавляет Курц), одна — правоцентристская, другая занимает более правую позицию. Обе партии симпатизировали России. Себастьян Курц также был известен своим стремлением нормализовать отношения с Россией», — напомнил Шаповалов, спрогнозировав потерю власти партией Курца и приход либеральной коалиции, которая будет ориентироваться на ценности Вашингтона.

Живущий в Германии известный журналист Александр Сосновский также высказал версию о том, что убирают лояльных к нашей стране европейских политиков. И даже назвал тех, кто станет следующими из европейских лидеров на очереди в отставку. Убираются политики, которые ведут курс на сближение с Россией.

«Сегодня Себастьян Курц. — заявил Сосновский. — Вчера [кандидат на пост федерального канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин] Лашет в Германии, недавно [президент Милош] Земан в Чехии. На очереди [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан. Потом очередь [президента Франции Эммануэля] Макрона».

Что будет теперь в Австрии после отставки канцлера, покажет время. Однако, судя по всему, сам Себастьян Курц не собирается сдаваться. Он остается на посту главы Австрийской народной партии и будет продолжать политическую борьбу. Он молод, полон энергии и у него немало сторонников.