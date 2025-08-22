Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?

11:08 22.08.2025

В Крыму, Приморском и Забайкальском крае невозможно заправиться — нет бензина. В остальных регионах цены на него улетают в космос. Как изменятся цены осенью и кто виноват в отсутствии доступного топлива?

Полный запрет на экспорт бензина из России не помог: регионы сталкиваются с дефицитом топлива, а цены на заправках растут. Тревожные новости о нехватке бензина приходят из Крыма, Приморского и Забайкальского краев.

Очереди на заправках — пока что локальное явление, но рост цен заметен повсеместно. Мониторинг «Петрол Плюс» показывает, что с начала августа бензин АИ-95 в среднем по стране в рознице подорожал почти на 3% (63,32 рубля за литр). Цены больше не растут плавно и постепенно, теперь они взлетают резкими скачками.

Бензин на АЗС в рознице начал резко дорожать в августе 2025-го. Фото: Петрол Плюс

Сколько будет стоить бензин осенью 2025-го



Реакция АЗС понятна: топливо на бирже бьет один ценовой рекорд за другим. На Петербургской Бирже 20 августа тонну АИ-95 продавали за 82 030 рублей. Получается, что оптовики сейчас продают бензин по 61,54 рубля за литр. Розничная наценка в 2,9% выглядит еще скромно: топливо надо привезти и хранить, АЗС требуют расходы на содержание, зарплаты сотрудникам надо платить…

Долго ли заправщики смогут продержаться? Вероятно, без дальнейшего быстрого роста цен не обойтись. По оценке исследовательской группы «Петромаркет», заправки сейчас продают бензин себе в убыток. На каждом проданном литре АИ-92 они теряют 1,1 рубля, а на АИ-95 — 1,4 рубля. То есть розничные цены на АЗС в среднем по стране будут стремиться как минимум к 64,7 рубля за литр 95-го.

Дефицит топлива в стране, где добывают нефть и имеется более 100 НПЗ — уникальное явление, но у всего есть свое объяснение.

Почему в России закончился бензин



Зарубежные СМИ рисуют апокалиптичную ситуацию: бензин в РФ отпускают только по талонам (речь идет об отпуске горючего по топливным картам корпоративных клиентов на отдельных АЗС в регионах с дефицитом бензина), а главной причиной называют успешные атаки украинских беспилотников на российские НПЗ. Reuters, например, сообщает о поражении НПЗ «Лукойла» в Волгограде в середине августа.

Правительство РФ вывод из строя заводов официально не подтверждает. Но и четкой картины происходящего не дает. С одной стороны, глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказывает о том, что плановый ремонт НПЗ затягивается из-за санкционных ограничений:

— График ремонтов НПЗ составляется заранее. Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас, в том санкционном режиме, в котором мы находимся, запланировано на ремонт, условно, четыре месяца, но что-то задержали, что-то недопоставили, а он уже зашел в ремонт. Поэтому иногда возникают моменты, что срок проведения ремонта сдвигается от плана.

С другой стороны, в Минэнерго сообщают, что предложение топлива сократилось из-за незапланированного ремонта заводов. Почему возникла необходимость в незапланированном ремонте — не уточняют. Но еще 8 августа 2025-го ведомство обещало компенсировать выпадающие объемы за несколько дней за счет запасов:

— Внутренний рынок автомобильного бензина всех марок полностью обеспечен предложением. Производство автомобильного бензина и отгрузки на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели прошлого года. Сформирован необходимый уровень запасов.

Прошло две недели, а результата все нет. Заводы, зависимые от импортного оборудования, и транспортная инфраструктура не справляются с летним спросом на топливо.

Как нефтяники решают проблему дефицита топлива



Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко добавляет: масла в огонь подливает структура биржевых торгов, которая позволяет крупным нефтяным компаниям накручивать цены.

— Ситуацию усугубляет то, что сами нефтяные компании могут выкупать часть объемов на бирже, а эта информация также закрыта. В результате рынок остается непрозрачным, с высоким уровнем концентрации покупателей, хаотичными действиями в условиях дефицита информации и условиями для формирования долгосрочного повышательного тренда цен.

Вывод НПЗ из строя — это весомая причина для сокращения производства топлива. Но нести финансовые потери вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) не желают и перекладывают нагрузку на потребителей.

У «Лукойла» чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2025 года хоть и сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все равно составляет существенные 327,7 млрд рублей. «Газпром нефть» получила 228,27 млрд рублей, «Татнефть» за этот же период заработала чистыми 66,76 млрд рублей. А лидер рынка «Роснефть» пока не опубликовала бухгалтерскую отчетность.

При этом нефтяники за январь–июль 2025 года, по данным Минфина, получили из федерального бюджета демпферные выплаты на поддержание цен на внутреннем рынке в размере 837,6 млрд рублей, возврат по акцизам на нефтяное сырье в размере 604,6 млрд рублей и инвестиционную надбавку на 108,1 млрд рублей.

Итого господдержка нефтяников за первые семь месяцев 2025-го составила более 1,55 трлн рублей.

Правительство активно финансирует ВИНКи, но такие меры не помогли сдержать цены на топливо. И это большая проблема не только для автовладельцев. Дорогое топливо — это еще и дорогая доставка товаров, это поддержка инфляции и сохранение высокой ключевой ставки, при которой невозможны доступные кредиты.

Автор: Мария Соколова