Юристы Пригожина намерены учесть замечания суда и подать новый иск к Навальному и Милову

21:31 30.10.2020

Специалисты «Конкорда» систематически анализируют информационное пространство на предмет публикаций, порочащих честь и деловой имидж предпринимателя

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление, где указано, что Черемушкинский районный суд Москвы отправил на доработку иск Евгения Пригожина к Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову.

Как говорится в сообщении, все замечания суда будут устранены в обязательном порядке. Кроме того, указано, что возврат иска не препятствует новому заявлению. Возможно, в исках появятся новые эпизоды, а сумма компенсаций будет увеличена.

Также юридическая служба компании поблагодарила представителей суда за работу в непростое время, извинившись за доставленные неудобства. При этом было подчеркнуто, что несмотря на пандемию, юристы не намерены откладывать подачу новых исковых заявлений и доведут дело до конца. В «Конкорде» добавили, что иск не имеет никакого отношения к политическим взглядам Навального и Милова.

Напомним, ранее были обнародованы копии заявлений к Навальному и его соратникам Любови Соболь и Леониду Волкову. Также в суд был направлен иск к журналисту Максиму Шевченко.

В компании отметили, что специалисты «Конкорда» систематически анализируют информационное пространство на предмет новых публикаций и заявлений, порочащих честь и деловой имидж петербургского предпринимателя.

