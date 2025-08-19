Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

18:30 19.08.2025

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве, сообщает РБК со ссылкой на AFP. Об этом он якобы заявил во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным AFP, Зеленский от этого предложения отказался.

Москва эту информацию не подтверждала. Телефонная беседа Трампа и Путина состоялась во время встречи американского лидера с главами ЕС и Зеленским в Вашингтоне. Трамп проинформировал российского коллегу о деталях встречи.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но уточнил, что для этого необходимо создать «определенные условия», для реализации которых «пока далеко».