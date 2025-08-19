Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве, сообщает РБК со ссылкой на AFP. Об этом он якобы заявил во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным AFP, Зеленский от этого предложения отказался.

Москва эту информацию не подтверждала. Телефонная беседа Трампа и Путина состоялась во время встречи американского лидера с главами ЕС и Зеленским в Вашингтоне. Трамп проинформировал российского коллегу о деталях встречи.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но уточнил, что для этого необходимо создать «определенные условия», для реализации которых «пока далеко».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.08.2025, 21:00
    Гость: Да

    Это пока шутка такая. :-) страшный сон Зеленского.
    -----

    Ну, понятно, когда то при каких то условиях.. Может быть..

  3. 19.08.2025, 21:00
    Гость: Ну

    В качестве ответной любезности Зеленский мог бы предложить Путину встретиться в Киеве.

  4. 19.08.2025, 20:58
    Гость: Турка

    А как насчет в финском разливе?? Близко и если что, можно назад дёрнуть запросто.

Все комментарии (15)
