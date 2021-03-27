Из чего состоит человеческий стресс?

19:41 27.03.2021

Окружающий мир постоянно меняется

Иногда так внезапно, что способность организма правильно на это отреагировать определяет его дальнейшую судьбу. Вопросом адаптации человека к переменам среды (как внешней, так и внутренней) озабочены медики разных специальностей, психологи и простые обыватели. Процессы, происходящие в период, когда живая система приспосабливается к новым условиям, называется стрессом. Его влияние может быть вредным или полезным. Это зависит как от сложности ситуации, так и от ресурсов организма.

Медицинский подход

Врачи делят стресс на:

1. Острый

2. Хронический

Острый возникает в результате мощного, но кратковременного воздействия. В этот момент все возможности организма максимально мобилизуются. Головной мозг подает сигнал надпочечникам, которые выбрасывают в кровь большое количество адреналина. Этот гормон вызывает повышение давления, усиливает сердцебиение и напряжение мышц.

Реакция на стресс отличается у людей с разным типом нервной системы и в зависимости от этого вызывает:

• подавленность, заторможенность;

• волнение, возбуждение, гиперактивность;

• чередование тревоги с депрессией;

• неадекватные поступки, дезориентацию в пространстве

В норме эти симптомы должны исчезнуть спустя 2 – 3 часа после устранения стрессового фактора и у здоровых людей оказывают тонизирующее и тренирующее действие на нервную систему.

Если они сохраняются дольше, что бывает у физически или психически ослабленных личностей, то требуется медицинская помощь. Негативное воздействие может быть незначительным по интенсивности, но продолжительным по времени. Это вызывает хронический стресс.

Самая частая жалоба в данном случае – постоянная усталость.

Еще возможны:

• нарушения сна;

• головные боли;

• изменения аппетита;

• раздражительность;

• снижение либидо

Если не принять меры для улучшения состояния, то велика вероятность появления заболеваний внутренних органов и нервной системы.

Мнение психологов

Эксперты сходятся в том, что кратковременное и умеренное стрессовое воздействие полезно и способствует развитию человека.

Многое зависит от исходного состояния психики и личной оценки раздражителя. Один и тот же фактор вызывает абсолютно разные реакции у людей, поэтому последствия его влияния будут отличаться. Волнение провоцируют как негативные события (дистресс), так и позитивные (эустресс). В обоих случаях происходят одинаковые физиологические процессы. К чему они приведут – зависит от индивидуальных особенностей.

Если человек не воспринимает сложную ситуацию как угрозу, то и выраженных соматических (телесных) реакций у него не будет. В то же время избыток положительных эмоций другого приведет к нервному срыву.

При длительном внутреннем напряжении у большинства людей наступает истощение психических резервов. Проявляется это сначала в виде когнитивных нарушений (ухудшение памяти и умственной деятельности) и эмоциональных расстройств (раздражительность, агрессия, перепады настроения). Позже присоединяются физические симптомы. Если не устранить причину эмоционального дискомфорта, то вероятно появление так называемых психосоматических заболеваний.

Чаще всего это:

• гипертония, мигрень;

• нейродермит;

• гипертиреоз;

• язвенная болезнь;

• дискинезия желчного пузыря;

• ожирение;

• некоторые виды онкологии

У них прослеживается явная связь обострений с ухудшением психического состояния. Выздоровление возможно только после разрешения внутреннего конфликта.

Зависимость от стресса

В процессе исследования физиологии организма ученые выяснили, что после того, как уровень адреналина в крови падает, гипофиз начинает вырабатывать эндорфины (гормоны, дающие чувство удовольствия). У некоторых людей этот процесс приводит к формированию зависимости, схожей с наркотической.

Желая получить очередную порцию эндорфинов, человек сознательно создает для себя стрессовую ситуацию. Такие личности часто выбирают работу или хобби, связанные с риском для жизни. В спокойной обстановке они могут испытывать скуку и депрессию. В этом случае психологи говорят о наличии адреналиновой зависимости, которую нужно брать под контроль.

Стресс – это фактор, избежать которого невозможно. Природа дала нам все механизмы, необходимые для преодоления сложных и опасных ситуаций. Многие научились справляться со стрессом сами, кому-то необходима помощь специалистов. В любом случае важно понимать, что происходит с вашим организмом и не игнорировать его сигналы.

