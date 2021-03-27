Из чего состоит человеческий стресс?
Иногда так внезапно, что способность организма правильно на это отреагировать определяет его дальнейшую судьбу. Вопросом адаптации человека к переменам среды (как внешней, так и внутренней) озабочены медики разных специальностей, психологи и простые обыватели. Процессы, происходящие в период, когда живая система приспосабливается к новым условиям, называется стрессом. Его влияние может быть вредным или полезным. Это зависит как от сложности ситуации, так и от ресурсов организма.
Медицинский подход
Врачи делят стресс на:
1. Острый
2. Хронический
Острый возникает в результате мощного, но кратковременного воздействия. В этот момент все возможности организма максимально мобилизуются. Головной мозг подает сигнал надпочечникам, которые выбрасывают в кровь большое количество адреналина. Этот гормон вызывает повышение давления, усиливает сердцебиение и напряжение мышц.
Реакция на стресс отличается у людей с разным типом нервной системы и в зависимости от этого вызывает:
• подавленность, заторможенность;
• волнение, возбуждение, гиперактивность;
• чередование тревоги с депрессией;
• неадекватные поступки, дезориентацию в пространстве
В норме эти симптомы должны исчезнуть спустя 2 – 3 часа после устранения стрессового фактора и у здоровых людей оказывают тонизирующее и тренирующее действие на нервную систему.
Если они сохраняются дольше, что бывает у физически или психически ослабленных личностей, то требуется медицинская помощь. Негативное воздействие может быть незначительным по интенсивности, но продолжительным по времени. Это вызывает хронический стресс.
Самая частая жалоба в данном случае – постоянная усталость.
Еще возможны:
• нарушения сна;
• головные боли;
• изменения аппетита;
• раздражительность;
• снижение либидо
Если не принять меры для улучшения состояния, то велика вероятность появления заболеваний внутренних органов и нервной системы.
Мнение психологов
Эксперты сходятся в том, что кратковременное и умеренное стрессовое воздействие полезно и способствует развитию человека.
Многое зависит от исходного состояния психики и личной оценки раздражителя. Один и тот же фактор вызывает абсолютно разные реакции у людей, поэтому последствия его влияния будут отличаться. Волнение провоцируют как негативные события (дистресс), так и позитивные (эустресс). В обоих случаях происходят одинаковые физиологические процессы. К чему они приведут – зависит от индивидуальных особенностей.
Если человек не воспринимает сложную ситуацию как угрозу, то и выраженных соматических (телесных) реакций у него не будет. В то же время избыток положительных эмоций другого приведет к нервному срыву.
При длительном внутреннем напряжении у большинства людей наступает истощение психических резервов. Проявляется это сначала в виде когнитивных нарушений (ухудшение памяти и умственной деятельности) и эмоциональных расстройств (раздражительность, агрессия, перепады настроения). Позже присоединяются физические симптомы. Если не устранить причину эмоционального дискомфорта, то вероятно появление так называемых психосоматических заболеваний.
Чаще всего это:
• гипертония, мигрень;
• нейродермит;
• гипертиреоз;
• язвенная болезнь;
• дискинезия желчного пузыря;
• ожирение;
• некоторые виды онкологии
У них прослеживается явная связь обострений с ухудшением психического состояния. Выздоровление возможно только после разрешения внутреннего конфликта.
Зависимость от стресса
В процессе исследования физиологии организма ученые выяснили, что после того, как уровень адреналина в крови падает, гипофиз начинает вырабатывать эндорфины (гормоны, дающие чувство удовольствия). У некоторых людей этот процесс приводит к формированию зависимости, схожей с наркотической.
Желая получить очередную порцию эндорфинов, человек сознательно создает для себя стрессовую ситуацию. Такие личности часто выбирают работу или хобби, связанные с риском для жизни. В спокойной обстановке они могут испытывать скуку и депрессию. В этом случае психологи говорят о наличии адреналиновой зависимости, которую нужно брать под контроль.
Стресс – это фактор, избежать которого невозможно. Природа дала нам все механизмы, необходимые для преодоления сложных и опасных ситуаций. Многие научились справляться со стрессом сами, кому-то необходима помощь специалистов. В любом случае важно понимать, что происходит с вашим организмом и не игнорировать его сигналы.
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