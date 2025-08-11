Запад – это дьявол. А дьявол всегда лжёт

Не секрет, что Россия очень долго запрягает. Нам потребовалось три года, чтобы мы немного разогрелись. И когда мы, наконец, начали наступление, Западу срочно потребовалось сбить его динамику. Это обычная практика англосаксов для того, чтобы потом победить нас на следующем этапе, когда мы расслабимся

Польское издание «Онет» опубликовало «мирные предложения», которые Россия якобы получила во время недавней встречи Уиткоффа и Путина.

По данным польского издания, речь идёт о прекращении огня на Украине, фактическом признании территориальных приобретений России в ходе конфликта, путём отсрочки решения этого вопроса на 49 или 99 лет, снятии большинства антироссийских санкций и в долгосрочной перспективе возобновлении энергетического сотрудничества.

При этом в потенциальных договоренностях отсутствует гарантия нерасширения НАТО. Также там нет обещаний прекратить военную поддержку Украины. Поляки утверждают, что Россия якобы согласилась с этими предложениями.

Вполне возможно, что это именно те предложения, которые Уиткофф и озвучивал, но публикация их на таком портале означает своего рода тестирование общественного мнения. Оно делается для того, чтобы российские экспертные круги это обсудили и американская сторона получила срез настроений, некую обратную связь лидеров общественного мнения, экспертов для того, чтобы понять, просчитались они, слишком много предложили или же этого достаточно для того, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Ибо, как мы знаем, дьявол всегда лжёт.

Именно поэтому к публикации на портале Onet вышеозначенных условий надо относиться с большой осторожностью, как к некому тестовому вбросу. Верить подобным обещаниям тем более нельзя, потому что даже в нынешней конфигурации, озвученной польским порталом, это, по сути, заморозка конфликта по линии соприкосновения для того, чтобы продолжить накачивать Украину для следующего витка войны.

То есть речь идёт об отложенной большой войне с остатками бывшей Украины, которая сейчас выдохлась и нуждается в передышке для того, чтобы немного прийти в себя. А Запад хочет получить карт-бланш на дополнительную доподготовку, доукомплектование, доформирование вооружениями украинской армии. Сейчас туда затаскивают насильно, отлавливая на улицах принудительных захисников.

Точно так же западным стратегам нужно время для того, чтобы идеологически поднакачать Украину. Нагнать ещё больше антироссийской, милитаристской истерии, чтобы украинцы шли воевать добровольно, были такими же мотивированными, как первые эшелоны погибших идейных украинских националистов в первые месяцы войны. Плюс, конечно же, допоставить вооружение, оценить те слабые места, которые вскрылись в ходе ударов западным натовским оружием по территории России, устранить изъяны.

Иными словами, такие предложения - это заморозка для отложенного на некоторое время продолжения войны на более серьёзном уровне. То есть, для России это чистая потеря, это чистый минус, если исходить из того, что публикация на портале Onet имеет хоть малейшую достоверность.

Не секрет, что Россия очень долго запрягает. Нам потребовалось три года, чтобы мы немного разогрелись. И когда мы, наконец, начали наступление, Западу срочно потребовалось сбить его динамику. Это обычная практика англосаксов для того, чтобы потом победить нас на следующем этапе, когда мы расслабимся. Русские люди доверчивы, быстро теряют тонус, эвфемизируя всё происходящее, и для нас такая заморозка будет означать мир, дружбу, жвачку с Западом. Мы перестанем воспринимать Запад как врага, что, собственно, и нужно западным стратегам для того, чтобы нас добить на следующем этапе, доукомплектовав и доподготовив Украину.

Вбросы польского ресурса «Онет» можно было бы воспринимать всерьёз, если бы Трамп прожил ещё 99 лет. Но Трамп скоро уйдет, а пришедшие ему на смену демократы тут же объявят его «исчадием ада» и заявят, что все его «peace deals» больше не имеют силы. Какие 99 или даже 49 лет перемирия и заморозки? Даже 9 лет и тех не будет близко! 9 месяцев от силы, ну или в самом лучшем случае до того момента, когда Трамп покинет Белый дом.

А дальше всё начнётся по новой, с удвоенной силой, и все понесённые Россией потери за минувшие три с лишним года будут совершенно напрасными. Придётся начинать всё заново, вновь разогреваться три года, входить в динамику, в тонус, после чего нам предложат очередную заморозку. Это такая типовая разводка, на которую мы попадались уже не один раз. Все же помнят Минские соглашения, и чем они кончились?

Сегодня все гадают, о чём будут говорить Путин и Трамп во время личной встречи? Мы совершенно точно можем сказать, о чём будет говорить Владимир Владимирович Путин. То же самое, о чём он и так говорит прямо и открыто. Его психическое состояние устойчиво, стабильно, он целенаправленно и последовательно достигает своих целей.

О чём будет говорить Трамп - этого не может сказать даже сам Трамп. Он человек взбалмошный, импульсивный, психологически неустойчивый. Его настроение меняется через каждые пять минут. Он делает экстравагантные заявления, тут же их отменяет, потом ужасает своими ещё более экстравагантными заявлениями.

То есть поведение, заявления и решения Трампа невозможно предсказать. Трамп - человек-стихия, человек-торнадо, человек-хаос, человек-быстрое решение, человек-моментальный откат. Поэтому мы можем только со стопроцентной достоверностью предположить, о чём будет говорить Путин. А так же о том, о чём следовало бы поговорить.

Было бы правильным повторить для Трампа ту историческую лекцию, которую Путин прочитал Такеру Карлсону во время интервью. Потому что Трамп совершенно не в теме, ему требуется историческая индоктринация, описание контекста того конфликта, который он взялся урегулировать сначала за один день, потом за неделю, потом за месяц. Мы знаем историю поведения Трампа, его психический анамнез, но мы уверены в том, что Трамп совершенно не знает истории и сути этого конфликта. Поэтому первую встречу необходимо посвятить исторической индоктринации. Не менее 50 минут Путин должен рассказывать Трампу о том, с чего всё началось, откуда взялась Украина, как назревал конфликт, какова роль англосаксов, Польши, как складывались силы...

Возможно, после этого Трамп наконец-то ясно осознает, что это не его война, и нужно покинуть чужеродное и непонятное ему поле боя как можно быстрее. Но даже в этом случае ничего не гарантирует нас от возобновления конфликта на новом этапе в случае, если мы сейчас уступим уговорам Трампа и становимся. Ведь не Трамп принимает решения, а система, сложившаяся на Западе за столетия и основанная на долгосрочных стратегиях Большой игры. Запад играет против нас в долгую, а Трамп – это секунда в его истории.

Западу верить нельзя, никогда и ни в чём. Так что, садясь за стол переговоров с участием любого представителя западной Системы, нельзя забывать о главном – в его лице мы имеем дело с настоящим дьяволом, а дьявол всегда лжёт!